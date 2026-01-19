Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Σε τριήμερο εθνικό πένθος η Ισπανία μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα – Σάντσεθ: “Θα μάθουμε την αλήθεια”

Τουλάχιστον 39 νεκροί μετά την σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας

Σε τριήμερο εθνικό πένθος η Ισπανία μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα – Σάντσεθ: “Θα μάθουμε την αλήθεια”
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στην Ισπανία μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στη νότια Ανδαλουσία που συγκλόνισε τον πλανήτη και βύθισε την χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου στο πένθος.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ υποσχέθηκε μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που κόστισε την ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ακόμη, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, πόλη στην οποία συνέβη η τραγωδία.

