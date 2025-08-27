Σε τεντωμένο σχοινί η Γαλλία: Η ριψοκίνδυνη απόφαση Μπαϊρου και το αδιέξοδο της κυβέρνησης – Έρχεται η ώρα του ΔΝΤ;

Σε μεγάλους μπελάδες έβαλε τη Γαλλία ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος σε μια αιφνιδιαστική κίνηση ανακοίνωσε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, τονίζοντας ότι «η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο».

«Θα παλέψω σαν σκύλος», δήλωσε ο κεντρώος πρωθυπουργός στο L’Express την Τρίτη (26/08), μετά την αιφνιδιαστική απόφασή του να καλέσει τη Βουλή σε ψήφο εμπιστοσύνης.

Όπως διευκρίνισε ο Μπαϊρού, η ψήφο εμπιστοσύνης δεν θα αφορά στα επιμέρους μέτρα του προϋπολογισμού, αλλά την αναγνώριση ή μη ενός «εθνικού επείγοντος» που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος.

Όπως αναφέρει ο Economist, πρόκειται για μια ριψοκίνδυνη απόφαση, που ελήφθη την ώρα που το πολιτικό τοπίο της χώρας είναι βαθιά διχασμένο.

Ήδη τα δύο από τα τρία μπλοκ της Εθνοσυνέλευσης, έχουν δηλώσει πως θα ρίξουν την κυβέρνηση, καλώντας τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές.

Με αυτά τα δεδομένα, ο 74χρονος Μπαϊρού –στενός πολιτικός σύμμαχος του Μακρόν– οδεύει σε μια σχεδόν βέβαιη ήττα, με φόντο τον προϋπολογισμό του 2026, στον οποίο περιλαμβάνονται μέτρα λιτότητας ύψους 44 δισ. ευρώ.

Ανάμεσα στα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα είναι η κατάργηση δύο από τις έντεκα δημόσιες αργίες της Γαλλίας -απόφαση που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Πάντως, η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας είναι ανησυχητική, με το δημόσιο χρέος της χώρας να έχει φτάσει το 114% του ΑΕΠ, το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ μετά την Ελλάδα και την Ιταλία.

Επίσης, από τις 12 Αυγούστου, η Γαλλία πληρώνει υψηλότερα επιτόκια δανεισμού ακόμη και από την Ελλάδα, ενώ στις 26 Αυγούστου οι γαλλικές τράπεζες υπέστησαν σημαντικές απώλειες.

Ο Μπαϊρού, ένας έμπειρος πολιτικός και βετεράνος των ισορροπιών στην πολιτική σκηνή, παίζει μια δύσκολη παρτίδα, υπογραμμίζει το δημοσίευμα του Economist.

Για να επιβιώσει, πρέπει να εξασφαλίσει πλειοψηφία μεταξύ των παρόντων βουλευτών στις 8 Σεπτεμβρίου -κάτι που μοιάζει όλο και λιγότερο πιθανό. Ακόμα και τα πιο μετριοπαθή κόμματα που τον είχαν στηρίξει παλιότερα, όπως οι Σοσιαλιστές, δείχνουν απρόθυμα να επαναλάβουν την υποστήριξή τους.

Η απουσία πολιτικής συναίνεσης αντανακλά με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη βαθιά πόλωση της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Η χώρα βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο πτώσης της κυβέρνησης και άφιξης του ΔΝΤ στην καθημερινότητα των Γάλλων.

Η Γαλλία κινδυνεύει να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), προειδοποίησε χθες ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Ερίκ Λομπάρ.

Ο Λομπάρ σχολίασε ότι το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία δεν έχει προσφύγει ποτέ στο ΔΝΤ, αλλά η κατάρρευση της κυβέρνησης θα τη φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς το χρέος αναμένεται να φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ, στα 3,3 τρισ. ευρώ (£2,85 τρισ.).

«Είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε και που πρέπει να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει», πρόσθεσε ο Λομπάρ.

Την ίδια ώρα, στη Γαλλία έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στις προτεινόμενες περικοπές του Μπαϊρού, που έχει ήδη συγκεντρώσει ισχυρή υποστήριξη στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα συνδικάτα προετοιμάζουν πιθανές απεργίες και διαδηλώσεις και αναμένεται να ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα από το αν ο Μπαϊρού αναγκαστεί να παραιτηθεί.

Αν ο Μπαϊρού τελικά χάσει τη θέση του, ο Μακρόν θα βρεθεί στη δίνη μιας εσωτερικής κρίσης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διεθνή συγκυρία και οι επιλογές που θα έχει μπροστά του θα είναι ελάχιστες και δύσκολες.