Σε συνθήκες καύσωνα και σήμερα τα 2/3 των Ευρωπαίων – Πρώτος θάνατος στην Ιταλία, χωρίς ρεύμα χιλιάδες σπίτια στη Γαλλία

Συνεχίζει να σαρώνει το παρατεταμένο κύμα ιστορικού καύσωνα πολλές χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, που ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 95 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, οι περισσότεροι από τους οποίους στη Γαλλία και την Ισπανία, θα αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.

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Συνολικά περισσότεροι από 350 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη (πλην Τουρκίας), σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσμού της ηπείρου, θα αντιμετωπίσουν σήμερα μέγιστες θερμοκρασίες οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρειο δημοσίευμα του Politico, οι ειδικοί επισημαίνουν τρεις βασικούς παράγοντες για τους οποίους “ψήνεται” η Ευρώπη εδώ και ημέρες:

1.Τα ορυκτά καύσιμα: Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να καίει μαζικά ορυκτά καύσιμα για τη λειτουργία εργοστασίων, οχημάτων και κτιρίων, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αέρια που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Έτσι, η «βάση» πάνω στην οποία διαμορφώνονται οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες έχει ανέβει σημαντικά.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να μην προκάλεσε άμεσα τον θερμικό θόλο – το μετεωρολογικό φαινόμενο που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από μια περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα –όμως αυξάνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν τα καιρικά συστήματα, εξηγεί η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Μιρέια Χινέστα. «Σε ένα ψυχρότερο κλίμα, αυτός ο καύσωνας θα ήταν λιγότερο έντονος», πρόσθεσε.

2.Κτίρια σχεδιασμένα για το κρύο και όχι για τη ζέστη: Οι Ευρωπαίοι περνούν περίπου το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους, ενώ ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες τα κτίρια έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν τη θερμότητα τον χειμώνα και όχι για να προστατεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Παράλληλα, η χρήση κλιματιστικών παραμένει περιορισμένη.

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3.Η κλιματική αλλαγή χάνει έδαφος στην πολιτική ατζέντα: Αν και οι κυβερνήσεις διαθέτουν εργαλεία τόσο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για την προστασία των πολιτών, των υποδομών και της οικονομίας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η κλιματική αλλαγή φαίνεται να υποχωρεί στη λίστα των πολιτικών προτεραιοτήτων.

Οι εκπομπές της Εε σημείωσαν μάλιστα μικρή αύξηση το προηγούμενο έτος, ένδειξη επιβράδυνσης της προόδου.

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Γαλλία: Πάνω από 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα

Στη Γαλλία που έχει “χτυπηθεί” περισσότερο από όλες τις χώρες, περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν σήμερα το πρωί ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή το οποίο συνδέεται με τη ζέστη, ανακοίνωσαν οι αρχές του νομού Φινιστέρ.

“Η αιτία του περιστατικού είναι τυχαία και συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται την τρέχουσα περίοδο. Το περιστατικό αυτό δεν έχει προκαλέσει κανέναν τραυματισμό”, διευκρίνισαν οι αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

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Το Φινιστέρ βρίσκεται μεταξύ των 58 γαλλικών διοικητικών περιφερειών που τέθηκαν χθες, Τετάρτη, σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης. Πρόκειται για την πρώτη διακοπή ρεύματος αυτής της έκτασης που αναφέρεται από την αρχή του καύσωνα.

Όταν προκλήθηκε η βλάβη κοντά στο Καμπέρ χθες, Τρίτη, που ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1947 που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις, έως 106.000 πελάτες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο από εκείνη την ώρα, οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχίζονται, σύμφωνα με τις αρχές.

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Οι ομάδες διαχείρισης του δικτύου RTE και του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος Enedis έχουν κινητοποιηθεί όλη τη νύχτα και εργάζονται για «μια σταδιακή και το ταχύτερο δυνατό αποκατάσταση», διευκρίνισαν επίσης οι αρχές του νομού, οι οποίες έχουν δημιουργήσει νομαρχιακό πυρήνα για τη διαχείριση κρίσης.

Η επανασύνδεση όλων των νοικοκυριών που αφορά το συμβάν αυτό δεν αναμένεται να καταστεί δυνατή συντομότερα από το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι η ηλεκτροδότηση των οίκων ευγηρίας θα γίνεται με γεννήτριες.

Σημειώνεται πως η Γαλλία βρίσκεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί 40 θάνατοι από θερμοπληξία ή πνιγμό. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας, δηλαδή ο μέσος όρος θερμοκρασίας από διάφορους σταθμούς αναφοράς, έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου χθες, Τρίτη, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ της 25ης Ιουλίου του 2019 και της 5ης Αυγούστου του 2003 (29,4 βαθμοί Κελσίου).

Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται για θερμοκρασίες ρεκόρ

Και το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται για υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ, με τα σχολεία να προγραμματίζεται να μείνουν κλειστά και οι πολίτες να καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, καθώς τίθενται σε ισχύ σπάνιες ‘κόκκινες’ προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Οι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας καθώς ο «θερμικός θόλος» που δημιουργείται πάνω από τη δυτική Ευρώπη έχει φέρει ακραίες συνθήκες σε όλη την ήπειρο.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε ‘κόκκινη’ προειδοποίηση για ακραία ζέστη για μια περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ από τις 9 π.μ. (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα έως τις 9 μ.μ. αύριο, Πέμπτη.

Στη διάρκεια της κορύφωσης του καύσωνα κατά τις δύο αυτές ημέρες, η θερμοκρασία μπορεί να πλησιάσει το ιστορικό ρεκόρ των 40,3 βαθμών Κελσίου για το Ηνωμένο Βασίλειο, που καταγράφηκε στο Λίνκονσαϊρ τον Ιούλιο του 2022. Αναμένεται επίσης να ξεπεράσει το ρεκόρ του Ιουνίου των 35,6 βαθμών που καταγράφηκε στο Χάμσαϊρ το 1976.

Ο συνδυασμός ακραίας ζέστης και υγρασίας μπορεί να επηρεάσει τη δημόσια υγεία, τις υποδομές, την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, δήλωσε η μετεωρολογική υπηρεσία, και να προκαλέσει προβλήματα σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές και η παροχή ενέργειας. Μπορεί επίσης να σημειωθεί αύξηση στα περιστατικά που συνδέονται με την ασφάλεια των πολιτών σε δραστηριότητες στο νερό, καθώς είναι πιθανότερο να επισκεφθούν παράκτιες περιοχές, λίμνες ή ποτάμια.

Οι ακραίες θερμοκρασίες σήμερα και αύριο δημιουργούν προβλήματα στους γονείς καθώς τα σχολεία θα λειτουργήσουν με μειωμένο ωράριο ή θα παραμείνουν εντελώς κλειστά προκειμένου να προστατεύσουν τους μαθητές από τον καύσωνα.

Οι επικεφαλής των οργανισμών συγκοινωνιών καλούν τον κόσμο να αποφύγει τις μετακινήσεις σήμερα και αύριο και προειδοποιούν εκείνους που θα αποφασίσουν να ταξιδέψουν να είναι έτοιμοι για πιθανά προβλήματα και διακοπές στο ταξίδι τους. Η Eurostar ακύρωσε τέσσερα δρομολόγια τρένων που ήταν προγραμματισμένα μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού σήμερα και αύριο «λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών».

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν σύσκεψη χθες το πρωί αναφορικά με το σοβαρό κύμα καύσωνα και θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν επίσης αναγκάσει τον στρατό να ακυρώσει τις αλλαγές φρουράς και άλλες τελετές στο Λονδίνο και το Ουίνδσορ προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των στρατιωτών.

Ιταλία: Δεκαέξι ιταλικές πόλεις σε ύψιστη επιφυλακή – Ένας νεκρός

Ένας αγρότης 58 ετών έχασε την ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι της βόρειας Ιταλίας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα του κύματος καύσωνα που πλήττει και την ιταλική χερσόνησο. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα «στο κόκκινο», σε κατάσταση επιφυλακής λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτές το Μιλάνο, η Φλωρεντία, το Τορίνο, η Ρώμη, η Νάπολη, η Βερόνα και η Βενετία.

O πάπας Λέων, κατά την καθιερωμένη γενική ακρόαση της Τετάρτης, ευχαρίστησε τους πιστούς που γέμισαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου, «παρά το μεγάλο αυτό κύμα ζέστης». Εξαιτίας του καύσωνα, στο μεταξύ, η υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου συνεχίζει να προκαλεί σειρά διακοπών της ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της Ιταλίας. Ο δήμαρχος της πόλης Τέραμο ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να παρέμβει για την αντιμετώπιση του προβλήματος, «το οποίο προκαλεί σοβαρές συνέπειες στην ζωή των πολιτών, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο».

Την ίδια ώρα, αποφασίσθηκε ότι όσοι εργάζονται σε ανοικτούς χώρους θα πρέπει να διακόπτουν την δουλειά τους κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Στην αμοιβή των πολιτών που τίθενται σε «υποχρεωτική ανάπαυση» πρόκειται να συμβάλει σημαντικά το ιταλικό δημόσιο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, τέλος, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο στο τέλος της εβδομάδας, ιδίως σε περιφέρειες της κεντρικής και της βόρειας Ιταλίας.

Έκτακτα μέτρα και σε Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία Ολλανδία

Στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου και ο δήμος δημιουργεί ένα δίκτυο ειδικών «σημείων δροσιάς» σε βιβλιοθήκες, θέατρα, εκκλησίες, κοινοτικά κέντρα, ακόμη και σούπερ μάρκετ.

Οι χώροι αυτοί προσφέρουν νερό, σκιά, καθίσματα και κλιματιζόμενο περιβάλλον για όσους δυσκολεύονται να αντέξουν τη ζέστη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιτρέπεται και η είσοδος κατοικίδιων.

Παράλληλα, πολλά σχολεία μειώνουν τη διάρκεια των μαθημάτων, αυξάνοντας τα διαλείμματα και ενισχύοντας τον αερισμό των αιθουσών.

Στην Ισπανία, οι δημοτικές πισίνες σε αρκετές πόλεις προσφέρουν δωρεάν ή μειωμένη είσοδο στους πολίτες, ενώ δημόσια σιντριβάνια και συστήματα ψεκασμού λειτουργούν αδιάκοπα για να προσφέρουν ανάσες δροσιάς.

Οι ισπανικές αρχές έχουν επίσης δημιουργήσει εκατοντάδες «καταφύγια ζέστης», ενώ έχουν ακυρωθεί παραδοσιακές εκδηλώσεις με φωτιές και πυροτεχνήματα λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Στο Βέλγιο, παλαιότεροι συρμοί των μέσων μεταφοράς που δεν έχουν κλιματισμό αποσύρονται προσωρινά από την κυκλοφορία.

Στη Γερμανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, η ταχυδρομική υπηρεσία Deutsche Post έδωσε ειδικές οδηγίες στους διανομείς, ενώ η DHL επέτρεψε τη χρήση βερμούδας ως μέρος της επίσημης ενδυμασίας εργασίας.