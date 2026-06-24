Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ποτάμια οι δρόμοι στην Πομπηία μετά από ισχυρή νεροποντή – “Κίτρινη” προειδοποίηση για την Καμπανία (βίντεο)

Πλημμύρες σε τμήματα του αρχαιολογικού χώρου

Ποτάμια οι δρόμοι στην Πομπηία μετά από ισχυρή νεροποντή – “Κίτρινη” προειδοποίηση για την Καμπανία (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Πομπηία το απόγευμα της Τρίτης, 23 Ιουνίου λόγω ισχυρής νεροποντής, μετά από την κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στην περιφέρεια της Καμπάνιας στην Ιταλία.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του πάρκου, Γκαμπριέλ Ζούχτριγκελ. Στις εικόνες διακρίνεται το νερό να καλύπτει τους δρόμους της αρχαίας πόλης, δημιουργώντας προσωρινές δυσκολίες στην κίνηση των επισκεπτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, σημειώνοντας παράλληλα ότι η εικόνα της βροχής στην Πομπηία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πόλη στην αρχαιότητα και τη χρήση των υπερυψωμένων λίθινων διαβάσεων από τους Ρωμαίους.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ