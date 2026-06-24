Ποτάμια οι δρόμοι στην Πομπηία μετά από ισχυρή νεροποντή – “Κίτρινη” προειδοποίηση για την Καμπανία (βίντεο)
Πλημμύρες σε τμήματα του αρχαιολογικού χώρου
Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στην Πομπηία το απόγευμα της Τρίτης, 23 Ιουνίου λόγω ισχυρής νεροποντής, μετά από την κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στην περιφέρεια της Καμπάνιας στην Ιταλία.
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του πάρκου, Γκαμπριέλ Ζούχτριγκελ. Στις εικόνες διακρίνεται το νερό να καλύπτει τους δρόμους της αρχαίας πόλης, δημιουργώντας προσωρινές δυσκολίες στην κίνηση των επισκεπτών.
Un violento acquazzone si è abbattuto su Pompei, l'acqua ha invaso le strade negli scavi come mostra il video pubblicato da Gabriel Zuchtriegel sui social. “Dopo una violenta tempesta a Pompei, per ora nessun danno a persone o cose segnalato – spiega il direttore degli scavi – si… pic.twitter.com/EcvnCLhOK0— Repubblica (@repubblica) June 24, 2026
Ο ίδιος ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, σημειώνοντας παράλληλα ότι η εικόνα της βροχής στην Πομπηία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πόλη στην αρχαιότητα και τη χρήση των υπερυψωμένων λίθινων διαβάσεων από τους Ρωμαίους.
πηγή στην Google
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