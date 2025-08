Σε πύρινη λαίλαπα η Ευρώπη: Μία νεκρή στη Γαλλία – Μαζικές εκκενώσεις στην Ισπανία

Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία μετρούν τις καταστροφές μετά από τρεις ημέρες μάχης με τις φλόγες. Στη Γαλλία, μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα.

Από το απόγευμα της Τρίτης, βρίσκονται επί ποδός οι γαλλικές αρχές εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Οντ, κοντά στα Πυρηναία Όρη. Στο σημείο επιχειρούσαν 1.500 πυροσβέστες, ωστόσο η φωτιά έκαψε σχεδόν 150.000 στρέμματα μέσα σε 24 ώρες. Θαμνώδεις εκτάσεις, κωνοφόρα δέντρα αλλά και αμπέλια έγιναν στάχτη.

Ανθρώπινες απώλειες ωστόσο προκλήθηκαν από τις φωτιές. Τα ξημερώματα της Τετάρτης βρέθηκε απανθρακωμένη μία γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στην κοινότητα Σεν Λοράν ντε λα Καμπρερίς. Οι Αρχές της είχαν ζητήσει να απομακρυνθεί αλλά εκείνη προτίμησε να μείνει λέγοντας «δεν διατρέχω κίνδυνο». Διαψεύστηκε με τραγικό τρόπο.

Άλλα εννέα άτομα τραυματίστηκαν από τη φωτιά, εκ των οποίων ο ένας είναι σοβαρά, ενώ ένα ακόμα άτομο αγνοείται.

Την ανάσα κόβουν οι εικόνες από την τεράστια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία. Οι φλόγες ανεβαίνουν σε μεγάλο ύψος και κατακαίνε το πράσινο, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστών.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς είναι πραγματικά τιτάνιες, όπως καταλαβαίνει κανείς βλέποντας τις εικόνες από το μέτωπο.

Η φωτιά στην Οντ της Γαλλίας δεν ήταν η μοναδική μεγάλη πυρκαγιά κοντά στις ακτές της Μεσογείου αυτό το διήμερο. Στο νοτιότερο άκρο της Ισπανίας, στην περιοχή Ταρίφα, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη οδήγησε τις αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις για μια σειρά από ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης αφού ένα τροχόσπιτο έπιασε φωτιά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εξαπλώθηκε γρήγορα και έφτασε σε περιοχές κοντά στην παραλία Βαλντεβακέρος και το Πάρκο Εστρέτσο.

Fire 🔥 in La Peña, South Spain again, with strong levante winds. Looks like a Caravan exploded in a camping and then the fire extended quickly.@Plan_INFOCA #IFTarifa@E112Andalucia pic.twitter.com/Ro9u59f41u