Στην Κωνσταντινούπολη είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου. Οι προσδοκίες είναι χαμηλές, ωστόσο και μόνο ότι οι δύο πλευρές θα βρεθούν ξανά στον ίδιο χώρο αποτελεί σημαντική εξέλιξη.

Στις 12:30 αναμένεται -εκτός απροόπτου- να αρχίσει η πρώτη απευθείας συνάντηση μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων ύστερα από τρία χρόνια. Η συνάντηση θα γίνει παρουσία Τούρκων μεσολαβητών, επεσήμαναν πηγές από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα, γύρω στις 12:00 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, η τριμερής συνάντηση Τουρκίας, ΗΠΑ, Ουκρανίας στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα και ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

🔴 İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı başladı. pic.twitter.com/Sm96Q90eL8 — Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) May 16, 2025

Δείτε LIVE εικόνα από το σημείο:

Φωτογραφίες από τις συζητήσεις των αξιωματούχων στο περιθώριο της συνάντησης:

⚡️ A meeting between representatives of Turkey, the US, and Ukraine has concluded in Istanbul



The photo shows moments of informal conversation between Fidan, Rubio, Yermak, and Umerov. pic.twitter.com/5izN6TVmfh May 16, 2025

⚡️JUST IN: Ukrainian, US and Turkish delegations begin talks – Russians not invited to meeting with Rubio



The footage shows the U.S. Secretary of State alongside members of the Ukrainian delegation and the Turkish Foreign Minister. pic.twitter.com/bmoQsHhBwc — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

Η άφιξη των αντιπροσωπειών της Τουρκίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ:

⚡️⚡️JUST IN: Delegations from Turkey, Ukraine, and the U.S. have arrived at the Dolmabahçe Palace in Istanbul — trilateral talks are about to begin pic.twitter.com/KBOMeO0bhx — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2025

Οι Ουκρανοί συνομίλησαν νωρίτερα με Ευρωπαίους αξιωματούχους

Νωρίτερα, υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με Ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας, δήλωσε πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο AFP.

Στη συνάντηση αυτή πήραν μέρος οι Ουκρανοί υπουργοί Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως και σύμβουλοι ασφαλείας από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία και ο Αμερικανός εκπρόσωπος Κιθ Κέλογκ, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τραμπ: Ανακοίνωσε οριστικά ότι δεν μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε οριστικά ότι δεν θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας – Ουκρανίας ΗΠΑ – Τουρκίας.

«Επιστρέφω σπίτι μετά την περιοδεία στον Κόλπο, ας δούμε τι θα συμβεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε από το Άμπου Ντάμπι για τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη ο Τραμπ.

«Θα συναντηθούμε με τον Πούτιν μόλις το κανονίσουμε» ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

