Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Γάζας – “Είναι το πρώτο βήμα” λέει ο IDF

Με πλήθος βομβαρδισμών κατά την διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκε η επιχείρηση εισβολής του Ισραήλ στην Γάζα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την προηγούμενη βδομάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι βομβαρδισμοί στοχεύουν στην κυριολεξία το κέντρο της Γάζας, ενώ της επιχείρησης ηγείται ο αρχηγός του στρατιωτικού επιτελείου των δυνάμεων του Ισραήλ. Ο ισραηλινές δυνάμεις έχουν φτάσει σε σημεία που όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτά τα δύο χρόνια πολέμου, δεν είχαν φτάσει.

Οι IDF από την πλευρά τους δήλωσαν ότι «άρχισαν να καταστρέφουν τις υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

«Η πόλη της Γάζας θεωρείται επικίνδυνη ζώνη μάχης, η παραμονή στην περιοχή σε θέτει σε κίνδυνο», λέει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι, σε ανάρτηση στο X.

Παράλληλα, οι άμαχοι έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα (15/9) να εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας, αναγκασμένοι να το πράξουν αυτό καθώς έχουν δηλώσει πολλές φορές σε τηλεοπτικά δίκτυα τα οποία βρίσκονται μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, ότι δεν θέλουν να φύγουν. Τα καραβάνια των προσφύγων, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 350.000 ανθρώπους, έχουν ξεκινήσει να κινούνται προς τον νότο.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ο επικεφαλής της επιχείρησης κατάληψης της Γάζας, έχει εκφράσει κάποιες ενστάσεις σχετικά με τον πολιτικό χειρισμό, παρόλα αυτά, όπως έχει δηλώσει, είναι υποχρεωμένος ως στρατιωτικός να πράξει αυτό το οποίο έχει πάρει ως εντολή.

Γάζα: 41 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Τραγική είναι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας καθώς σφοδροί βομβαρδισμοί πλήττουν κεντρικά σημεία της πόλης αφήνοντας πίσω νεκρούς και τραυματίες.

Τουλάχιστον σαράντα ένας είναι οι νεκροί από την επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας και πολλοί οι τραυματίες, με γυναίκες και παιδιά να βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

«Βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ αξιωματούχοι του διαβεβαιώνουν ότι η επιχείρηση θα κρατήσει όσο χρειαστεί μέχρι να εξοντωθεί η Χαμάς από την περιοχή. Προσθέτουν μάλιστα ότι περίπου 2.000 με 3.000 μέλη της Χαμάς βρίσκονται ακόμη στην πόλη της Γάζας και ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των στρατιωτών στην πόλη θα γίνει σταδιακά, καθώς οι χερσαίες δυνάμεις προχωρούν ήδη προς το κέντρο της.

Από τον ισραηλινό στρατό έγινε επίσης γνωστό ότι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες συμμετέχουν σε αυτή την τεράστια κινητοποίηση και ότι θα προστεθούν και άλλοι μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο που δικάζεται για διαφθορά, επιβεβαίωσε την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, μίλησε για μία εξαιρετικά σημαντική επιχείρηση και ζήτησε να εξαιρεθεί ο ίδιος από τις δικαστικές διαδικασίες λόγω των εξελίξεων στο πεδίο.