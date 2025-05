Στη Σαουδική Αραβία έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ, τον πρώτο σταθμό τετραήμερης περιοδείας του στην περιοχή του Κόλπου, που θα επικεντρωθεί περισσότερο σε οικονομικές συμφωνίες παράστις κρίσεις ασφαλείας που μαστίζουν την περιοχή.

Ο Τραμπ, συνοδευόμενος από ισχυρούς ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου, περιλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Tesla και συνεργάτη του, του Έλον Μασκ, ο Τραμπ επισκέπτεται πρώτα το Ριάντ, (όπου πραγματοποιείται το Επενδυτικό Φόρουμ ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας) και αύριο, Τετάρτη, θα μεταβεί στο Κατάρ, ενώ την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι τρομπέτες ηχούσαν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν διέσχιζαν ένα υπαίθριο χαλί από μωβ χρώμα για να σταθούν κάτω από ένα περίπτερο κατά τη διάρκεια της τελετής άφιξης στο Σαουδικό Βασιλικό Δικαστήριο στο Ριάντ.

Ο Τραμπ χαιρέτησε κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ και στη συνέχεια έβαλε τα χέρια του στα πλάγια για τον εθνικό ύμνο της Σαουδικής Αραβίας. Αργότερα, συνομίλησε με πολλούς Σαουδάραβες ευγενείς.

⚡🇺🇸🇸🇦President Trump escorted by Arabian horses upon his arrival at Al-Yamamah Palace, Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/IxV0Zoygj0 — Wolf Brief (@wolfbrief_) May 13, 2025

Στην συνέχεια, μία ίλη ιππικού συνόδευσε την προεδρική λιμουζίνα του Τραμπ έως το παλάτι Al-Yamamah στο Ριάντ.

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υποδέχτηκε τους διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στο βασιλικό παλάτι της Ριάντ, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Just in: President Trump 🇺🇸 arrives in KSA 🇸🇦 welcomed by HRH Crown Prince Mohammed bin Salman.



Both leaders seen drinking Gahwah (Arabic Coffee) together.



pic.twitter.com/bIgrcXVqyh — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) May 13, 2025

Στεκόμενος δίπλα στον Τραμπ, ο μπιν Σαλμάν συνομίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Έλον Μασκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ και τον επικεφαλής της Open AI, Σαμ Άλτμαν.

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες αναμένεται να συμμετάσχουν σε επενδυτικό φόρουμ μεταξύ των ΗΠΑ.

BREAKING: President Trump has stepped off Air Force One in Riyadh and is greeted at the bottom of the stairs by Saudi Arabia's crown prince, Mohammed bin Salman



Live updates ➡️ https://t.co/0e8593H6Rx



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BW30eXqXG3 — Sky News (@SkyNews) May 13, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης δηλώσει ότι πιθανόν την Πέμπτη να επισκεφθεί την Τουρκία όπου θα έχουν ενδεχομένως συνάντηση ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η δεύτερη επίσκεψη του Τραμπ στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία της χώρας του–η πρώτη ήταν όταν μετέβη στη Ρώμη για την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου–πραγματοποιείται σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων.

