Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Σαλβίνι μιλάει ανοιχτά για σαμποτάζ στις γραμμές τρένου στην Μπολόνια

Ανησυχία για «σοβαρές υπόνοιες δολιοφθοράς» σε γραμμές σιδηροδρόμου στην κεντρική Ιταλία εξέφρασε σήμερα (7/2) ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι ιταλικές αρχές ερευνούν τρία περιστατικά που προκάλεσαν ζημιές στις σιδηροδρομικές γραμμές στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνιας. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι ενέργειες αυτές να σχετίζονται με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Μιλάνο και την Κορτίνα.

«Σήμερα το πρωί, σοβαρές ζημιές διαπιστώθηκαν στη σιδηροδρομική υποδομή, οι οποίες αποδίδονται σε πράξεις δολιοφθοράς, που αναστάτωσαν την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών, η οποία αυτή τη στιγμή σταδιακά αποκαθίσταται», ανακοίνωσαν οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι (FS).

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πυρκαγιά που σημειώθηκε σε πύργο σηματοδότησης στη γραμμή Μπολόνια-Βενετία οφειλόταν πιθανόν σε εμπρησμό, όμως διευκρίνισε πως κανένας δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη γι’ αυτή την ενέργεια. Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με το Ρόιτερς, ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία

«Τα σοβαρά επεισόδια δολιοφθοράς που συνέβησαν σήμερα το πρωί κοντά στους σταθμούς της Μπολόνιας και στο Πέζαρο και προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση για χιλιάδες ταξιδιώτες, είναι ανησυχητικά», δήλωσε ο Σαλβίνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο υπουργός υπενθύμισε το σιδηροδρομικό σαμποτάζ που είχε παραλύσει το δίκτυο των γαλλικών τρένων υψηλής ταχύτητας μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων τον Ιούλιο 2024.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ότι συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου-Κορτίνας, ο εκπρόσωπός του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Υπάρχουν ομοιότητες στη δράση και στη χρονική στιγμή» με το επεισόδιο στο Παρίσι.