Σάλος στις ΗΠΑ: Παρουσιαστής του Fox News μίλησε για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»

Συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο οι παρουσιαστές του Fox News στις ΗΠΑ σε προκλητικές δηλώσεις στον «αέρα» του συντηρητικού καναλιού, ωστόσο ο Μπράιαντ Κίλμιντ είπε από τις πιο ακραίες δηλώσεις.

Ο Κίλμιντ κατά τη διάρκεια συζήτησης στην εκπομπή «Fox and Friends» για τα κοινωνικά προγράμματα, πρότεινε την θανάτωση των αστέγων, αναφέροντας ότι έχουν κόστος.

«Στοιχίζουν» είπε ο Κίλμιντ και αμέσως πρόσθεσε: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση ή κάτι παρόμοιο. Απλά σκοτώστε τους».

Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: "Involuntary lethal injection, or something. Just kill them." pic.twitter.com/on5NMereZQ September 13, 2025

Δημόσια κατακραυγή προκάλεσε η δήλωση του Κίλμιντ, ενός φανατικού υπέρμαχου της οπλοκατοχής. Πολλοί χρήστες ζήτησαν την αποπομπή του Κίλμιντ, ενώ άλλοι κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν θεωρώντας ότι η «πρόταση» συνιστά υποκίνηση μίσους.

Η εκπομπή «Fox and Friends» είναι από τις αγαπημένες του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει παρέβη τηλεφωνικά πολλές φορές, ακόμη και όταν έγινε πρόεδρος, με τελευταία προχθές Παρασκευή όπου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.