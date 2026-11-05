Συναγερμός στους αιθέρες της Ευρώπης: Μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροπλάνα – Μαχητικά, εκτροπές πτήσεων και δύο περιστατικά στην Ελλάδα

Ένα πρωτοφανές για την έκταση και τη συχνότητά του κύμα απειλών για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη προκαλεί αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις Αρχές να ενεργοποιούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και, σε αρκετές περιπτώσεις, να επιστρατεύουν ακόμη και μαχητικά αεροσκάφη.

Την Πέμπτη (5/11), περισσότερες από 15 πτήσεις σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες επηρεάστηκαν από προειδοποιήσεις για ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών, προκαλώντας εκτροπές αεροσκαφών, έκτακτες προσγειώσεις, εκκενώσεις και εξονυχιστικούς ελέγχους.

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Ανάμεσα στις αεροπορικές εταιρείες που βρέθηκαν στο επίκεντρο είναι η AEGEAN, η Aer Lingus, η Finnair, η Ryanair, η Wizz Air και η LOT Polish Airlines.

Παρά την κινητοποίηση, κανένας από τους ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί δεν έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι οι απειλές εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικές χώρες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές αρχές.

Δύο απειλές για βόμβα σε πτήσεις της AEGEAN από Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Στο κύμα των απειλών βρέθηκε και η Ελλάδα, με δύο αεροσκάφη της AEGEAN να αποτελούν στόχο προειδοποιήσεων για ύπαρξη βόμβας.

Η πρώτη περίπτωση αφορούσε την πτήση Α3552 από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο, ενώ η δεύτερη την πτήση Α3860 από την Αθήνα προς τη Βιέννη.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το DEBATER για την πτήση από τη Θεσσαλονίκη, οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν μετά την πληροφορία για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

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Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε και τα δύο περιστατικά, διευκρινίζοντας ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της, η AEGEAN ανέφερε:

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«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.

Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.

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Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

Οι έλεγχοι δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο και οι δύο πτήσεις συνέχισαν κανονικά το πρόγραμμά τους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

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Γαλλία: Επιβατικό αεροσκάφος οδηγήθηκε σε στρατιωτική βάση με συνοδεία μαχητικού

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά της ημέρας σημειώθηκε σε πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη.

Το Airbus A320, στο οποίο επέβαιναν 151 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, βρισκόταν στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο όταν έγινε γνωστή απειλή για βόμβα.

Οι γαλλικές Αρχές αποφάσισαν την εκτροπή του αεροσκάφους προς τη στρατιωτική βάση Évreux, στη Νορμανδία.

Κατά την προσέγγισή του, το επιβατικό αεροσκάφος συνοδεύτηκε από γαλλικό μαχητικό, ενώ στη στρατιωτική βάση είχαν ήδη κινητοποιηθεί οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και ακολούθησαν έλεγχοι από εξειδικευμένες ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η πτήση χρειάστηκε να εγκαταλείψει τον αρχικό της προορισμό και να προσγειωθεί σε στρατιωτική εγκατάσταση.

Ιταλία: Μαχητικά Eurofighter συνόδευσαν πτήση της Finnair

Ανάλογη κινητοποίηση σημειώθηκε και στην Ιταλία, όταν πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη δέχθηκε απειλή για βόμβα.

Η ιταλική Πολεμική Αεροπορία απογείωσε δύο μαχητικά Eurofighter, τα οποία συνόδευσαν το επιβατικό αεροσκάφος μέχρι την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.

Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι αστυνομικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός ή άλλο ύποπτο αντικείμενο.

Την ίδια ημέρα, δεύτερη πτήση που συνδεόταν με τη Finnair, από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη και με εκμετάλλευση από τη Jettime, δέχθηκε επίσης απειλή.

Και σε αυτή την περίπτωση, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Βουλγαρία: Τρεις πτήσεις της Ryanair υπό στρατιωτική συνοδεία

Ιδιαίτερα εκτεταμένη ήταν η κινητοποίηση στη Βουλγαρία, όπου τρεις πτήσεις της Ryanair επηρεάστηκαν από απειλές για βόμβες.

Τα αεροσκάφη είχαν αναχωρήσει από:

Κοπεγχάγη , με προορισμό τη Σόφια.

, με προορισμό τη Σόφια. Μαδρίτη , επίσης με προορισμό τη Σόφια.

, επίσης με προορισμό τη Σόφια. Λονδίνο, με προορισμό τη Σόφια.

Οι δύο πρώτες πτήσεις προσγειώθηκαν στη βουλγαρική πρωτεύουσα, ενώ η τρίτη εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ.

Σύμφωνα με τις βουλγαρικές Αρχές, τα αεροσκάφη συνοδεύτηκαν στον εναέριο χώρο της χώρας από μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μετά τις προσγειώσεις, πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις, έλεγχοι αποσκευών και επιθεωρήσεις των αεροσκαφών.

Κανένας από τους ελέγχους δεν αποκάλυψε ύπαρξη εκρηκτικών.

Τσεχία, Πολωνία, Ισπανία και Ρουμανία: Απειλές και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Το κύμα των απειλών δεν περιορίστηκε στις παραπάνω χώρες.

Στην Τσεχία, τέσσερις πτήσεις με προορισμό την Πράγα δέχθηκαν προειδοποιήσεις για πιθανή ύπαρξη βόμβας.

Η τσεχική Αστυνομία εκτίμησε ότι η αξιοπιστία των απειλών ήταν χαμηλή, ωστόσο ενεργοποίησε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Οι πτήσεις προσγειώθηκαν και οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν ύποπτα αντικείμενα.

Στην Πολωνία, απειλή για βόμβα επηρέασε πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προς το Παρίσι, η οποία βρισκόταν ακόμη στο έδαφος. Το αεροσκάφος οδηγήθηκε σε ειδικό χώρο για έλεγχο, ενώ ένας διάδρομος του αεροδρομίου Σοπέν έκλεισε προσωρινά.

Στο Βέλγιο, αεροσκάφος της LOT από τη Βαρσοβία προσγειώθηκε με ασφάλεια στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιήθηκαν πρόσθετοι έλεγχοι.

Στην Ισπανία, οι Αρχές εξέτασαν απειλές που αφορούσαν έξι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων των Iberia και Air Europa.

Στη Ρουμανία, πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς το Βουκουρέστι προσγειώθηκε με ασφάλεια και ελέγχθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν επιβεβαίωσαν την ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών.

Τρίτο κύμα μέσα σε τέσσερις ημέρες – Πώς ξεκίνησε η αναστάτωση

Τα περιστατικά της Πέμπτης δεν είναι μεμονωμένα.

Αντίστοιχες απειλές είχαν καταγραφεί ήδη από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, όταν πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο προς τη Σόφια αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Βουδαπέστη.

Τότε, ουγγρικό μαχητικό Gripen συνόδευσε το επιβατικό αεροσκάφος.

Νέες απειλές ακολούθησαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, επηρεάζοντας πτήσεις εταιρειών όπως η LOT, η SAS, η Wizz Air και η Ryanair.

Η νέα σειρά περιστατικών της 5ης Νοεμβρίου αποτελεί έτσι το τρίτο κύμα προειδοποιήσεων μέσα σε τέσσερις ημέρες, με τη γεωγραφική διασπορά να προκαλεί ερωτήματα για την προέλευση και τον ενδεχόμενο συντονισμό των απειλών.

Ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές για βόμβες;

Το μεγαλύτερο ερώτημα για τις ευρωπαϊκές Αρχές παραμένει αναπάντητο: ποιος στέλνει τις απειλές και για ποιον λόγο;

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτοποίηση των υπευθύνων, ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι όλα τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Οι απειλές έχουν διαβιβαστεί με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικά μηνύματα και τηλεφωνικές ειδοποιήσεις.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας καταδίκασε τις απειλές κατά αμάχων και γνωστοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε επικοινωνία με τα κράτη-μέλη που έχουν επηρεαστεί.

Παράλληλα, η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Χάιντι Αλεξάντερ χαρακτήρισε τα περιστατικά κακόβουλες ψευδείς απειλές.

Παρότι δεν έχει εντοπιστεί πραγματικός εκρηκτικός μηχανισμός, οι Αρχές αντιμετωπίζουν κάθε προειδοποίηση ως δυνητικά σοβαρή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Γιατί ακόμη και μια ψευδής απειλή προκαλεί τεράστια κινητοποίηση

Οι απειλές για βόμβες, ακόμη και όταν αποδεικνύονται ψευδείς, μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αναστάτωση στις αερομεταφορές.

Ανάλογα με την αξιολόγηση του κινδύνου, ενδέχεται να απαιτηθούν:

Εκτροπή του αεροσκάφους σε άλλο αεροδρόμιο.

Συνοδεία από στρατιωτικά μαχητικά.

Εκκένωση επιβατών και πληρώματος.

Έλεγχος του αεροσκάφους και των αποσκευών από ειδικές ομάδες.

Καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή αλλαγές στα προγράμματα άλλων πτήσεων.

Οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες και κοστοβόρες, ενώ μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία ολόκληρων αεροδρομίων.

Η ταυτόχρονη εκδήλωση πολλών τέτοιων περιστατικών σε διαφορετικά κράτη αυξάνει την επιχειρησιακή πίεση στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Το βέβαιο είναι ότι, μέχρι να διαπιστωθεί η προέλευση των απειλών, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές και αστυνομικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, με την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.