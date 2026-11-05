Τσίπρας από το Παρίσι: «Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ» – Το μήνυμα για την Αριστερά και το 2015

Στο Παρίσι βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, συμμετέχοντας σε διαδήλωση για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και πραγματοποιώντας σειρά πολιτικών επαφών με εκπροσώπους της γαλλικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και των συνδικάτων.

Με ανάρτησή του από τη γαλλική πρωτεύουσα, ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους διαδηλωτές, υπογραμμίζοντας ότι οι κοινωνικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία έχουν ευρύτερη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης.

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Παράλληλα, σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Libération, αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, στην ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και στις αποφάσεις που έλαβε ως πρωθυπουργός κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

«Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ»

Ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, εκφράζοντας τη στήριξή του στα αιτήματα των εργαζομένων και των νέων.

Στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Ήρθα στο Παρίσι να εκφράσω έμπρακτα την αλληλεγγύη μου στους νέους τα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό, που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε τις γαλλικές κινητοποιήσεις με την ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση στην Ευρώπη για την κοινωνική προστασία, τις εργασιακές σχέσεις και τη δημοκρατία.

Τσίπρας για το 2015: «Δεν μετανιώνω καθόλου»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στις επιλογές της κυβέρνησής του κατά την περίοδο 2015-2019.

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Στη συνέντευξή του στη Libération, υπερασπίστηκε την απόφαση να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις δυσκολίες και το πολιτικό κόστος που, όπως αναγνώρισε, συνεπαγόταν αυτή η επιλογή.

«Αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος, να διατηρήσω την Ελλάδα στην ΕΕ, προστατεύοντας παράλληλα τους πιο ευάλωτους και, κατά κάποιον τρόπο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ίδια την ύπαρξη της ΕΕ. Δεν το μετανιώνω καθόλου», ανέφερε.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, μια διαφορετική επιλογή θα είχε μεγαλύτερο κοινωνικό κόστος, ιδιαίτερα για τους εργαζομένους, τους νέους και τα λαϊκά στρώματα.

Απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί για την πολιτική του εκείνης της περιόδου, υποστήριξε ότι η Αριστερά οφείλει να επιδιώκει τη μεταρρύθμιση της Ευρώπης προς μια δικαιότερη κατεύθυνση και όχι τη διάλυσή της.

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«Η Αριστερά πρέπει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυση της Ευρώπης, η οποία αποτελεί επιλογή της Ακροδεξιάς», τόνισε.

Η προειδοποίηση για την ακροδεξιά στη Γαλλία

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε μια διπλή απειλή για τη γαλλική κοινωνία.

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Από τη μία πλευρά, επέκρινε τις πολιτικές του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, τις οποίες χαρακτήρισε νεοφιλελεύθερες, και από την άλλη εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο ανόδου της ακροδεξιάς στην εξουσία.

Όπως υποστήριξε, η Γαλλία έχει διαδραματίσει διαχρονικά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη.

«Η Γαλλία υπήρξε πάντα ένα κοινωνικό και πολιτικό εργαστήριο για την Ευρώπη», επισήμανε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας προοδευτικής πολιτικής εναλλακτικής, η οποία, σύμφωνα με τη θέση του, θα μπορεί να απαντήσει στις κοινωνικές ανισότητες και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς.

Συναντήσεις με τους επικεφαλής των Σοσιαλιστών, των Οικολόγων και των Κομμουνιστών

Κατά τη διήμερη παραμονή του στο Παρίσι, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και προοδευτικών οργανώσεων.

Συνοδευόμενος από τον διπλωματικό του σύμβουλο, Δημήτρη Παπαγεωργίου, συναντήθηκε με τον πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ (Olivier Faure), την εθνική γραμματέα των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ (Marine Tondelier), και τον εθνικό γραμματέα του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ (Fabien Roussel).

Επαφές είχε επίσης με τη βουλευτή και συνιδρύτρια του L’Après, Κλεμαντίν Οτέν (Clémentine Autain).

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση κοινών πολιτικών προτεραιοτήτων, με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η συνάντηση με τη γενική γραμματέα της CGT

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των επαφών του Αλέξη Τσίπρα είχε η συνάντησή του με τη Σοφί Μπινέ (Sophie Binet), γενική γραμματέα της CGT, μίας από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η συγκεκριμένη συνάντηση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών κινητοποιήσεων στη χώρα.

Η επαφή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του πρώην πρωθυπουργού για διάλογο με τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές και προοδευτικές δυνάμεις.

Οι επαφές στη γαλλική Εθνοσυνέλευση

Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε επίσης τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, όπου συναντήθηκε με τη βουλευτή Μαριέτ Καραμανλή (Marietta Karamanli), πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γαλλίας – Ελλάδας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο βουλευτής των Οικολόγων Ζαν-Λουί Ρουμεγκάς (Jean-Louis Roumégas), αντιπρόεδρος της Ομάδας Φιλίας, και ο βουλευτής του L’Après Αλεξί Κορμπιέρ (Alexis Corbière).

Οι επαφές αυτές ολοκλήρωσαν το διήμερο πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού στη γαλλική πρωτεύουσα.

Με την παρουσία του στις κινητοποιήσεις, τη συνέντευξή του και τις συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών πολιτικών ρευμάτων, ο Αλέξης Τσίπρας ανέδειξε ως βασική πολιτική προτεραιότητα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη διαμόρφωση μιας κοινής απάντησης στις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις.