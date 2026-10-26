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ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 36χρονος μετά από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό

Ο άνδρας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή

Ρόδος: Συνελήφθη 36χρονος μετά από καταγγελία της συντρόφου του για βιασμό
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένας 36χρονος Νορβηγός συνελήφθη στη Ρόδο, έπειτα από καταγγελία της 33χρονης συντρόφου του ότι τη βίασε στον χώρο όπου διέμεναν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου, ενώ εκείνη έκανε μπάνιο. Όπως ανέφερε στις αστυνομικές αρχές, ο 36χρονος την πλησίασε και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της.

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Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συνέλαβαν τον 36χρονο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

Ο 36χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή.

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