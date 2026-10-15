Θεσσαλονίκη: 39χρονη δικάζεται για τον βιασμό της μητέρας της – Έχει καταδικαστεί για απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης

Για τον βιασμό της μητέρας παραπέμπεται σε δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μια 39χρονη στη Θεσσαλονίκη, με την υπόθεση να λαμβάνει χώρα τον Φεβρουάριο του 2020.

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης το 2020 στη Θεσσαλονίκη.

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Συγκεκριμένα, η 39χρονη κατηγορείται ότι τη νύχτα της 7ης προς 8ης Φεβρουαρίου 2020, άσκησε σωματική βία στη μητέρα της και την κακοποίησε σεξουαλικά στο διαμέρισμα όπου έμενε.

Μάλιστα, φέρεται να προσπάθησε να το πράξει και την επόμενη ημέρα, στο μπάνιο και μπροστά στα μάτια της 7χρονης κόρης της. Η μητέρα της ωστόσο αντέδρασε, την απώθησε και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία, με την 39χρονη να τρέπεται σε φυγή από το σπίτι.

Παράλληλα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παραπέμπεται να δικαστεί και για τον βιασμό μιας 22χρονης φοιτήτριας που έγινε δέκα ημέρες πριν την απαγωγή της 10χρονης. Σε αυτή την περίπτωση, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε την ίδια μεθοδολογία, προκειμένου να κάμψει τις αντιστάσεις της νεαρής, όπως έκανε και με την ανήλικη. Δηλαδή φέρεται να έβαλε ηρεμιστικά στον χυμό της και στη συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά.

Με βάση όλα αυτά, η 39χρονη παραπέμπεται να δικαστεί για ενδοοικογενειακό βιασμό, για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 7χρονης κόρης.

Σημειώνεται ότι για την απαγωγή και σεξουαλική κακοποίηση της 10χρονης είχε καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό σε κάθειρξη 19 ετών και έξι μηνών και βρίσκεται στις φυλακές.