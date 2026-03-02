Ρούτε: “Δεν θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ στην αμερικάνικες ενέργειες στο Ιράν”

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δήλωσε την Δευτέρα (2/3) ότι η συμμαχία είναι «απολύτως υποστηρικτική» στις αμερικάνικες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας την χώρα της Μέσης Ανατολής ως μεγάλη απειλή για την ήπειρο, το Ισραήλ και την γύρω περιοχή.

Όσον αφορά την καθυστέρηση για την οποία παραπονήθηκε ο Τραμπ για το άνοιγμα των βρετανικών βάσεων, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε πως υπήρχαν “νομικά ζητήματα” που έπρεπε να επιλυθούν πριν από την έγκριση.

Στο ερώτημα αν γνώριζε για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν εκ των προτέρων, ο Ρούτε ανέφερε πως δεν συζητά δημόσια τέτοιες λεπτομέρειες. Ωστόσο, επέμεινε ότι έχει πραγματοποιήσει «πολλές συνομιλίες» με Αμερικανούς αξιωματούχους και ότι η Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ «συντονίζονται στενά».

Όταν ρωτήθηκε από την BBC αν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα εμπλακούν στις επιχειρήσεις, ο Ρούτε απάντησε: «Όχι, αυτή είναι ξεκάθαρα μια επιχείρηση που καθοδηγείται από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς».

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι «αυτό που βλέπουμε τώρα» είναι ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και «οι φίλοι μας στην περιοχή» υπόκεινται σε «αδιάκριτες επιθέσεις» από το Ιράν, γι’ αυτό και κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτή την κατάσταση.