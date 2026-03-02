Τραμπ για Ιράν: “Έπρεπε να είχαν κάνει συμφωνία μία βδομάδα πριν” – Δυσαρέσκεια για τον Στάρμερ και τις βρετανικές βάσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε σε συνέντευξη του ότι οι ηγέτες του Ιράν εμφανίζονται πρόθυμοι να κάνουν συμφωνία.

Σε συνέντευξή του στη βρετανική The Telegraph, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν σχεδιαστεί να διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο, εφόσον η ηγεσία του Ιράν καθόταν εγκαίρως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια νέα πυρηνική συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάντα υπολογίζαμε τέσσερις εβδομάδες» είπε χαρακτηριστικά. «Επίσης, υπολογίζαμε δύο έως τρεις εβδομάδες για να εξουδετερώσουμε μέρος της ηγεσίας, αλλά τα καταφέραμε όλα σε μία ημέρα. Ήταν πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Πάντα το θεωρούσαμε επιχείρηση τεσσάρων εβδομάδων». Πρόσθεσε μάλιστα ότι: «Θέλουν απεγνωσμένα να συνάψουν συμφωνία. Είπα ότι έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από μία εβδομάδα».

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ μιλώντας για το ζήτημα της χρήσης της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε αρνηθεί να χορηγήσει άδεια για επιχειρήσεις από βάσεις όπως η Ντιέγκο Γκαρσία και η RAF Fairford, επικαλούμενη λόγους διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής ο Στάρμερ αναθεώρησε τη θέση του, επιτρέποντας τη χρήση της Ντιέγκο Γκαρσία για «συγκεκριμένους και περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς».

Ο Τραμπ σχολίασε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «άργησε υπερβολικά» να αλλάξει στάση, σημειώνοντας: «Αυτό μάλλον δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ μεταξύ των χωρών μας». Εκτίμησε επίσης ότι ο Στάρμερ «ανησυχούσε για τη νομιμότητα» των ενεργειών.

Δύο ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανικών πληγμάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η επιχείρηση στο Ιράν εξελίσσεται «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».