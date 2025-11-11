Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ρουμανία: Ο υπουργός Ενέργειας ζητά να τεθεί υπό κρατικό έλεγχο η εταιρεία Lukoil

Η Lukoil διαθέτει 320 πρατήρια καυσίμων στη Ρουμανία

Ρουμανία: Ο υπουργός Ενέργειας ζητά να τεθεί υπό κρατικό έλεγχο η εταιρεία Lukoil
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Η Ρουμανία πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο της τοπικής θυγατρικής της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, ώστε να διασφαλίσει ότι το εθνικό σύστημα ενέργειας είναι σταθερό, οι διεθνείς κυρώσεις επιβάλλονται και οι θέσεις εργασίας προστατεύονται, δήλωσε απόψε ο υπουργός Ενέργειας Μπογκντάν Ιβάν.

Η Lukoil διαθέτει 320 πρατήρια καυσίμων στη Ρουμανία. Λειτουργεί το τρίτο σε μέγεθος διυλιστήριο της χώρας και έχει δικαιώματα εξόρυξης σε ένα τμήμα της Μαύρης Θάλασσας. Ο Ιβάν δεν διευκρίνισε ποια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας θα πρέπει να αναλάβει το κράτος, ούτε το πώς θα γίνει αυτό.

