Ελληνόκτητα πλοία δέχθηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον Κόλπο του Ομάν – Εγκατέλειψε το πλήρωμα του ενός στα Στενά του Ορμούζ

Τέσσερα σοβαρά περιστατικά επιθέσεων σε ελληνόκτητα πλοία σημειώθηκαν σήμερα (20/7) στη Μαύρη θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με την ERT, σημειώθηκε στον κόλπο του Ομάν, όπου το ελληνικών συμφερόντων με σημαία Μάλτας δεξαμενόπλοιο Cavos Maleas φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά. Το πλήρωμά του το έχει εγκαταλείψει. Ζημιές έχει υποστεί και το «Αχελώος» με σημαία Λιβερίας.

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Επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα

Δύο περιστατικά αναφέρονται και στη Μαύρη Θάλασσα. Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εφτά Έλληνες ναυτικοί που εργάζονται στο «NISOS IOS», με σημαία Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο.

Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ERTNEWS, οι εφτά Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου NISOS IOS, σημαίας Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο.

Στο έτερο περιστατικό, στο δεξαμενόπλοιο Asia σημαίας Λιβερίας, δεν επέβαιναν Έλληνες. Χτυπήθηκε στο Νοβοροσίσκ και φέρεται να υπέστη υλικές ζημιές.

Έπειτα από τα πρόσφατα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή του Νοβοροσίσκ, η CPC ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διακόπτει προσωρινά τις εργασίες φόρτωσης στον τερματικό σταθμό.

Το πλοίο Asia φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την επίθεση και η πυρκαγιά τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε. «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι μεταξύ του προσωπικού ή των συνεργατών του CPC. Δεν σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου», ανέφερε η κοινοπραξία.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τα δύο πλοία παρέμειναν στην επιφάνεια.