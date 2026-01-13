Ρωσία: Καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα τη στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν ως «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβαση» στην εσωτερική του πολιτική και δήλωσε ότι οι απειλές τους για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της χώρας, είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτες».

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2025 πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

« Η παράνομη πίεση των δυτικών κυρώσεων στην οποία υπόκειται η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εδώ και πολλά χρόνια εμποδίζει την ανάπτυξη της χώρας και δημιουργεί οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που επηρεάζουν κυρίως τους απλούς Ιρανούς. Ξένες δυνάμεις εχθρικές προς το Ιράν προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις για να αποσταθεροποιήσουν και να καταστρέψουν το ιρανικό κράτος. Χρησιμοποιείται η διαβόητη μέθοδος της «έγχρωμης επανάστασης», όπου οι ειρηνικές διαμαρτυρίες, μέσω των προσπαθειών ειδικά εκπαιδευμένων και ένοπλων προβοκάτορων που ενεργούν κατόπιν οδηγιών από το εξωτερικό, μετατρέπονται σε βάναυσες και παράλογες φρικαλεότητες, πογκρόμ και δολοφονίες αστυνομικών και απλών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Καταδικάζουμε έντονα την ανατρεπτική εξωτερική παρέμβαση στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες του Ιράν. Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση της χώρας έχει δεσμευτεί για εποικοδομητικό διάλογο με την κοινωνία, αναζητώντας αποτελεσματικούς τρόπους εξουδετέρωσης των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών των εχθρικών δυτικών πολιτικών.

Οι απειλές της Ουάσινγκτον για νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι κατηγορηματικά απαράδεκτες. Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τις εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν που διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2025 πρέπει να γνωρίζουν τις τρομερές συνέπειες τέτοιων ενεργειών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια διεθνή ασφάλεια. Απορρίπτουμε επίσης κατηγορηματικά τις θρασύτατες προσπάθειες εκβιασμού των ξένων εταίρων του Ιράν με υψηλότερους εμπορικούς δασμούς.

Η δυναμική της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στη χώρα και η μείωση των τεχνητά υποκινούμενων διαμαρτυριών που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες δίνουν ελπίδες για σταδιακή σταθεροποίηση της κατάστασης. Χιλιάδες Ιρανοί που διαδηλώνουν υπέρ της κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελούν εγγύηση για την αποτυχία των δυσοίωνων σχεδίων όσων στοιχειώνονται από την ύπαρξη κρατών στη διεθνή σκηνή ικανών να ακολουθήσουν μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και να επιλέξουν τους δικούς τους φίλους.

Διατηρούμε επαφή με τις ξένες αποστολές μας στο Ιράν. Λειτουργούν κανονικά και βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους Ρώσους συμπατριώτες τους στη χώρα. Τους συνιστούμε να λαμβάνουν εύλογες προφυλάξεις: να απέχουν από την επίσκεψη σε πολυσύχναστα μέρη, τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο και να συμμορφώνονται αυστηρά με τις οδηγίες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των ειδικών υπηρεσιών» ανέφερε η Μαρία Ζαχάροβα.