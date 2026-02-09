Ρωσία: “Η Ουκρανία πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ”, λέει η FSB

Τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες δείχνουν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας πίσω από την απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου στρατηγού που έγινε λίγες μέρες πριν στην Μόσχα.

Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα την Παρασκευή, δήλωσαν ερευνητές. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές της χώρας έχουν προχωρήσει στην σύλληψη ενός Ρώσου πολίτη γεννημένου στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον Λιουμπόμιρ Κόρμπα, που εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του Αλεξέγεφ, δήλωσαν χθες Ρώσοι αξιωματούχοι ασφαλείας.

Σύμφωνα με την FSB, οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ανάμειξη στη στρατολόγηση του δράστη. Η FSB δεν παρείχε κάποια αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να μπορέσει άμεσα να διακριβώσει το Reuters.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας, που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε σχεδιαστεί για να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Ουκρανία δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση.

Ο Αλεξέγεφ είναι πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ. Αυτός ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.