Ντουμπάι: Συνελήφθη ένας ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού Αλεξέγεφ (βίντεο)

Στη σύλληψη ενός ατόμου ύποπτου για την απόπειρα δολοφονίας ανώτατου αξιωματικού των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι.

Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή (8/2) από την Μόσχα μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), δύο ημέρες μετά την ένοπλη επίθεση σε βάρος του υποστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, επικαλούμενα την FSB, συνελήφθη Ρώσος πολίτης ηλικίας περίπου 60 ετών με το όνομα Λιουμπόμιρ Κόρμπα, ο οποίος είχε διαφύγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την επίθεση. Ο συλληφθείς παραδόθηκε στις ρωσικές Αρχές και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Ρωσία. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας φερόμενος συνεργός συνελήφθη στη Μόσχα, ενώ ακόμη ένα άτομο φέρεται να διέφυγε στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Κόρμπα, γεννημένος το 1960 στην περιοχή Τερνόπιλ της τότε σοβιετικής Ουκρανίας, είχε λάβει εντολή από ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες να εκτελέσει την επίθεση της Παρασκευής.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα δολοφονίας. Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση» και ισχυρίστηκε ότι στόχος ήταν η υπονόμευση των συνομιλιών μεταξύ της Μόσχας, του Κιέβου και της Ουάσιγκτον.