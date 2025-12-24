Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Ρωσία: Η FSB ανακοίνωσε ότι απέτρεψε «τρομοκρατική επίθεση» σε εγκατάσταση αγωγού πετρελαίου

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε «μία τρομοκρατική επίθεση» σε εγκατάσταση της πετρελαϊκής εταιρείας Transneft στην περιοχή Τιουμέν, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

«Όταν συνελήφθη, ο ύποπτος αντιστάθηκε στη σύλληψη και εξουδετερώθηκε με ανταποδοτικά πυρά», αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο την FSB.

