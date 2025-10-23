Ρωσία για τις νέες κυρώσεις: “Δεν λειτουργούν” οι ευρωπαϊκές, “αντιπαραγωγικές” οι αμερικανικές

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε σήμερα ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας λειτουργούν κυρίως εναντίον του ίδιου του ευρωπαϊκού συνασπισμού, προσθέτοντας ότι οι ελίτ της ΕΕ δεν μπορούν απλούστατα να δεχθούν ότι οι κυρώσεις τους δεν λειτουργούν.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι οι αμερικανικές ενεργειακές κυρώσεις είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές όσον αφορά την αναζήτηση της ειρήνης στην Ουκρανία.

Οι στόχοι της Ρωσίας παραμένουν απαράλλακτοι και χρειάζεται να διευθετηθούν οι βασικές αιτίες της σύγκρουσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη Μόσχα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Οι νέες κυρώσεις ΗΠΑ και ΕΕ κατά της Ρωσίας

Σε μία σημαντική στροφή της πολιτικής προσέγγισης του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος δύο ρωσικών ενεργειακών κολοσσών.

Τα οικονομικά μέτρα βάζουν στο στόχαστρο τη Rosneft και τη Lukoil, σηματοδοτώντας τις πρώτες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον περασμένο Ιανουάριο.

Οπως σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, οι κυρώσεις ήταν απαραίτητες «εξαιτίας της άρνησης του Πούτιν να τερματίσει τον ανούσιο αυτό πόλεμο» και επιβλήθηκαν στις συγκεκριμένες εταιρείες καθώς είναι αυτές που τροφοδοτούν «την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου». Ο ίδιος, μάλιστα, προειδοποίησε για την πιθανότητα περαιτέρω κυρώσεων.

Από την πλευρά τους, οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν σήμερα επίσημα το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει τη σταδιακή απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ/LNG).

Τα 27 κράτη μέλη είχαν ήδη εγκρίνει το πακέτο χθες Τετάρτη το βράδυ, αφού η Σλοβακία υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.

“Πρόκειται για ένα σημαντικό πακέτο που στοχεύει στις κύριες ροές εσόδων της Ρωσίας μέσω νέων ενεργειακών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών μέτρων”, εκτίμησε η Δανία, που έχει αυτό το εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ.

Η απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα τεθεί σε ισχύ σε δύο στάδια: τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια θα λήξουν έπειτα από έξι μήνες και τα μακροπρόθεσμα την 1η Ιανουαρίου 2027.

Εξάλλου το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει και έναν μηχανισμό για τον περιορισμό των μετακινήσεων των Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ, ανέφερε η ανακοίνωση

Το πακέτο “στοχοθετεί ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οντότητες στην Ινδία και την Κίνα, μεταξύ άλλων”, δήλωσε η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο X.

“Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο”.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λέκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η απαγόρευση των εισαγωγών ΥΦΑ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποδέσμευση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια.