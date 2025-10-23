“Τσαμπουκάς” Τραμπ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Πούτιν και επέβαλε κυρώσεις σε 2 ενεργειακούς κολοσσούς της Ρωσίας

Στον πάγο μπαίνουν για μια ακόμα φορά οι σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με το Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, που θα γινόταν στη Βουδαπέστη. Μάλιστα, επέβαλε και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Πληροφορίες για την ακύρωση της συνάντησής τους είχαν αρχίσει να μεταδίδονται από την Τετάρτη, ωστόσο ο Τραμπ το ανακοίνωσε και επίσημα στους δημοσιογράφους, από το Οβάλ Γραφείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING NEWS:



Trump confirms his meeting with Putin has been cancelled. pic.twitter.com/EhUeXLUSFo— World War 3 (@warlocation) October 22, 2025

Τόνισε ότι οι συζητήσεις του με τον Ρώσο ομόλογό του για την Ουκρανία δεν έχουν οδηγήσει .πουθενά. «Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», είπε συγκεκριμένα.

Εκτός από την ακύρωση της συνάντησης, ήρθαν και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με τον υπουργό Οικονομίας Σκοτ Μπέσεντ να ανακοινώνει πως αυτές στοχεύσουν στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

.@POTUS: "These are tremendous sanctions. These are very big against their two big oil companies — and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled." https://t.co/6vbswraYmV pic.twitter.com/FONI7ECFAw— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 22, 2025

Οι κυρώσεις αφορούν τις εταιρείας Rosneft και Lukoil, με τις ΗΠΑ να προσάπτουν στη Μόσχα «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία».

«Με δεδομένη την άρνηση του προέδρου (σ.σ. της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν να βάλει τέλος σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) επιβάλλει κυρώσεις στις δυο μεγαλύτερες (ρωσικές) πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να «αναλάβει περαιτέρω δράση αν χρειάζεται» και συμπλήρωσε πως «παροτρύνουμε τους συμμάχους μας να ενωθούν μαζί μας και να υιοθετήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, ανέφερε πως ελπίζει αυτές οι κυρώσεις να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως παρά την ακύρωση της συμφωνίας αλλά και τις κυρώσεις, δεν θέλει να σταματήσουν οι συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας, ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

«Επιθυμούμε πάντα να συναντηθούμε με τους Ρώσους. Ενδιαφερόμαστε πάντα για διάλογο εάν υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε στην ειρήνη στην Ουκρανία», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν πρόκειται να διδάξουμε σε άλλους πως να εκτοξεύουν τους Tomahawk»

Επιπλέον, στις δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ άναψαν το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσινγκτον «δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους πυραύλους». Trump: “It’ll take a minimum of 6 months, usually a year to learn how to use them. They’re highly complex. So the only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we’re not going to do that.”



“We know how to use it and we’re not going to be teaching other people.” pic.twitter.com/63QYO8802h ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 22, 2025

Ανέφερε δεν πως οι ΗΠΑ δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο στο πώς η Ουκρανία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει πυραυλικά συστήματα άλλων χωρών.

«Οι Tomahawk είναι πολύ περίπλοκοι. Ο μόνος τρόπος που θα εκτοξευτεί ένας Tomahawk είναι αν τον εκτοξεύσουμε εμείς, και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ξέρουμε πώς να τους χρησιμοποιούμε και δεν πρόκειται να διδάξουμε σε άλλους», εξήγησε.