Ρωσία: Έλληνας ομογενής παίζει μπουζούκι παρέα με μια… αρκούδα – Δείτε το απίστευτο βίντεο

Μπουζούκι παρέα με μια… αρκούδα έπαιξε ο Δημήτρης Κατσιούρας, ομογενής μουσικός από τη Λάρισα που ζει στη Ρωσία, με το βίντεο που καταγράφει το περιστατικό να γίνεται viral.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο μουσικός να παίζει με το μπουζούκι του το “ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας” με τον καφέ αρκούδo ονόματι Τομ να είναι δίπλα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζώο φαίνεται να απολαμβάνει τον ρυθμό, με τον Γιώργο Λιάγκα, στην εκπομπή του οποίου προβλήθηκε το βίντεο, να μην κρύβει την απορία του αν πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι πέρα για πέρα αληθινή η αρκούδα. Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό», απάντησε ο Κατσιούρας, εξηγώντας πως γνώρισε έναν Ρώσο που είχε αναθρέψει το ζώο από μικρό.

Όπως είπε, ο Τομ έχει μεγαλώσει από μωρό σε ανθρώπινο περιβάλλον, γεγονός που τον έκανε πιο φιλικό. Ωστόσο, ο ίδιος αναγνώρισε τον κίνδυνο: «Βέβαια, δεν ξέρεις πότε θα λειτουργήσει το ένστικτο».

Ο Δημήτρης Κατσιούρας εργάζεται ως επαγγελματίας μουσικός στη Μόσχα, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις εντός και εκτός Ρωσίας.