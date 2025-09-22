Νιού Τζέρσεϊ: Αρκούδα επιτέθηκε σε 90χρονη σε κατάστημα (Βίντεο)

Τρόμος επικράτησε σε κατάστημα στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ όταν μια αρκούδα επιτέθηκε σε μια 90χρονη γυναίκα.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο η αρκούδα μπήκε στο μαγαζί και άρχισε να κυνηγάει τους υπαλλήλους, ενώ τραυμάτισε στο πόδι μια 90χρονη γυναίκα.

