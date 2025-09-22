Νιού Τζέρσεϊ: Αρκούδα επιτέθηκε σε 90χρονη σε κατάστημα (Βίντεο)
Άρχισε να κυνηγάει τους υπαλλήλους
Τρόμος επικράτησε σε κατάστημα στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ όταν μια αρκούδα επιτέθηκε σε μια 90χρονη γυναίκα.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο η αρκούδα μπήκε στο μαγαζί και άρχισε να κυνηγάει τους υπαλλήλους, ενώ τραυμάτισε στο πόδι μια 90χρονη γυναίκα.
A black bear 🐻 wandered into the Dollar General in Vernon, Sussex County, startling shoppers. Local real estate agent Sean Clarkin quickly stepped in, guiding the bear through the aisles and out the front door of the store
Guess he was hungry 😂 https://t.co/s3RoygQave pic.twitter.com/iBCQnUCgxX— Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) September 17, 2025
