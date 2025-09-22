iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νιού Τζέρσεϊ: Αρκούδα επιτέθηκε σε 90χρονη σε κατάστημα (Βίντεο)

Άρχισε να κυνηγάει τους υπαλλήλους

DEBATER NEWSROOM

Τρόμος επικράτησε σε κατάστημα στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ όταν μια αρκούδα επιτέθηκε σε μια 90χρονη γυναίκα.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο η αρκούδα μπήκε στο μαγαζί και άρχισε να κυνηγάει τους υπαλλήλους, ενώ τραυμάτισε στο πόδι μια 90χρονη γυναίκα.

