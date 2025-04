Συναγερμός σήμανε την Τρίτη 22/4 στην Ρωσία όταν ξέσπασε φωτιά σε μια από τις μεγαλύτερες αποθήκες πυρομαχικών.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν και εκρήξεις κοντά στην αποθήκη, με το Κρεμλίνο να μην έχει προβεί σε ενημέρωση για το αν η φωτιά ξέσπασε από ουκρανική επίθεση.

Μάλιστα, από το μέγεθος της φωτιάς και των εκρήξεων οι ρωσικές Αρχές έχουν απομακρύνει τον κόσμο από το χωριό Μπάρσοβο που είναι κοντά στο σημείο.

Russian Telegram channels report explosions, huge fire and detonations in Kirzhach district, Vladimir region of Russia at or around the missile-artillery arsenal of Russian defense ministry.



The road from Moscow to Kirzhach has been closed off, a village nearby is being… pic.twitter.com/I2a6EtqyTZ