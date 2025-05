Τα ηνία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατέχει από το απόγευμα της Πέμπτης 8/5 ο νέος Πάπας Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, ο οποίος συγκέντρωσε την πλειοψηφία μετά την τέταρτη ψηφοφορία του Κονκλάβιου.

Συγκεκριμένα, ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ όπως είναι το πλήρες όνομα του, γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1955 στο Σικάγο των ΗΠΑ και είναι αμερικανικής καταγωγής.

Διετέλεσε νομάρχης της Επισκοπικής Επιτροπής και πρόεδρος της Παπικής Επιτροπής για τη Λατινική Αμερική από το 2023. Προηγουμένως διετέλεσε Επίσκοπος του Τσικλάγιο στο Περού από το 2015 έως το 2023 και ήταν προηγούμενος στρατηγός του Τάγματος του Αγίου Αυγουστίνου από το 2001 έως το 2013. Το 2015, ο Καρδινάλιος Πρεβόστ έγινε πολιτογραφημένος πολίτης του Περού, όπως επιβεβαιώθηκε από το Εθνικό Αρχείο Πολιτών του Περού.

Habemus Papam! We have a Pope!



The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu