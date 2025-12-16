Ρομπ Ράινερ: Εικόνες από τη σύλληψη του γιου του – Ο άγριος καυγάς μια μέρα πριν από το διπλό φονικό (βίντεο)

Σοκαρισμένο είναι το Χόλυγουντ από την είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, από γιο τους, Νικ Ράινερ.

Ο ύποπτος έχει συλληφθεί με την υποψία ανθρωποκτονίας, ωστόσο η απαγγελία συγκεκριμένων κατηγοριών και η ημερομηνία της πρώτης του εμφάνισης στο δικαστήριο θα καθοριστούν από την εισαγγελική αρχή.

Καρέ από τη σύλληψη του Νικ Ράινερ, το βράδυ της Δευτέρας, ανήρτησαν οι Αρχές. Η σύλληψη έγινε κοντά σε σταθμό του μετρό σε απόσταση περίπου 25χλμ. από το σπίτι που έγινε το μακελειό.

Στα καρέ φαίνεται ο Νικ Ράινερ στο έδαφος με τα χέρια του πίσω από την πλάτη ενώ στη συνέχεια οι αστυνομικοί τον έβαλαν μέσα σε ένα περιπολικό.

Ο 32χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία και κρατείται χωρίς δυνατότητα άμεσης αποφυλάκισης.

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην πολυτελή συνοικία του Μπρέντγουντ. Σύμφωνα με το TMZ και οι δύο έφεραν κακώσεις στον λαιμό, γεγονός που παραπέμπει σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές εκτιμούν ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς εντός της κατοικίας πριν από το διπλό φονικό. Τα θύματα εντόπισε η κόρη του ζευγαριού.

Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μια ήμερα πριν το φονικό ο 78χρονος σκηνοθέτης και η 68χρονη σύζυγός του είχαν «πολύ έντονη διαμάχη» με τον γιο τους στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του παρουσιαστή Κόναν Ο’ Μπράιαν με το ζευγάρι να αποχωρεί μετά τον καβγά.