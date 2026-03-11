Reuters: Το Ιράν τοποθέτησε περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με πηγές – LIVE οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το Ιράν ανέπτυξε περίπου δώδεκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα όπως τονίζει το Reuters.

Η κίνηση αυτή είναι πιθανό να περιπλέξει το άνοιγμα της στενής πλωτής οδού, μιας σημαντικής διαδρομής για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου .

Μία πηγή ανέφερε ότι οι τοποθεσίες των περισσότερων ορυχείων είναι γνωστές, αλλά αρνήθηκε να πει πώς οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να τα αντιμετωπίσουν.

Το Ιράν έχει απειλήσει εδώ και καιρό να αντιδράσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση με ναρκοθέτηση του στενού.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG διέρχεται κανονικά από αυτό, και η ικανότητα της Τεχεράνης να σταματήσει τη μεταφορά μέσω της διώρυγας της δίνει τεράστια επιρροή έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Τραμπ στο Axios: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα – Δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα να στοχοποιήσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη του στο Axios αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα» επειδή «δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα να στοχοποιήσουμε». Μικρό αυτό κι εκείνο… Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πεντάλεπτης τηλεφωνικής συνομιλίας.

«Ο πόλεμος πηγαίνει περίφημα. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει περισσότερη ζημιά από ό,τι νομίζαμε ότι ήταν δυνατόν, ακόμη και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios. Είπε ότι η εχθρότητα του Ιράν επεκτάθηκε πέρα ​​από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, στα κράτη του Κόλπου σε όλη την περιοχή. «Επιδιώκανε την υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτή είναι η εκδίκηση. Δεν θα τη γλιτώσουν τόσο εύκολα», είπε ο Τραμπ.

Ακόμα και όταν ο Τραμπ είπε δημόσια ότι η επιχείρησή του έχει σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στόχους της, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν έχει υπάρξει εσωτερική οδηγία για το πότε θα μπορούσαν να σταματήσουν οι μάχες. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί «χωρίς κανένα χρονικό όριο, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους και να κερδίσουμε αποφασιστικά την εκστρατεία».