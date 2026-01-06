Reuters: “Ουάσινγκτον και Καράκας συζητούν την εξαγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ”

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Καράκας και την Ουάσινγκτον συζητούν την εξαγωγή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας σε διυλιστήρια στις ΗΠΑ.

Όπως αποκάλυψαν στο Reuters κυβερνητικές, βιομηχανικές και ναυτιλιακές πηγές, μια συμφωνία που θα μπορούσε να εκτρέψει τις προμήθειες μακριά από την Κίνα, βοηθώντας παράλληλα την κρατική εταιρεία PDVSA να αποφύγει βαθύτερες περικοπές στην παραγωγή βρίσκεται υπό συζήτηση.

Η Βενεζουέλα έχει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν μπορεί να μεταφέρει λόγω του αποκλεισμού στις εξαγωγές που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο αποκλεισμός ήταν μέρος της αυξανόμενης πίεσης των ΗΠΑ στην κυβέρνηση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψή του από τις αμερικανικές δυνάμεις αυτό το Σαββατοκύριακο.

Μια πιθανή συμφωνία για την πώληση του εγκλωβισμένου αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ θα μπορούσε αρχικά να απαιτήσει την ανακατανομή φορτίων που αρχικά προορίζονταν για την Κίνα, ανέφεραν δύο πηγές.

Η ασιατική χώρα ήταν ο κορυφαίος αγοραστής της Βενεζουέλας την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε εταιρείες που εμπλέκονται στο εμπόριο πετρελαίου με τη Βενεζουέλα το 2020.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πώς η PDVSA, η οποία είναι υπό καθεστώς κυρώσεων, θα αποκτούσε έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Ο Λευκός Οίκος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η PDVSA δεν προέβησαν σε σχόλιο.