Μάρω Κοντού: Η γνωριμία με τον Δημήτρη Χορν και η ιστορία του τραγουδιού “Πες μου μια λέξη” (βίντεο)

Μία από τις συνεργασίες που σημάδεψαν τη Μάρω Κοντού στην καριέρα της ήταν αυτή με τον Δημήτρη Χορν, με τον οποίο είχαν ερμηνεύσει το τραγούδι του 1961 «Πες μου μια λέξη».

Πρόκειται για το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Αλίμονο στους νέους» σε στίχους του Αλέκου Σακελλάριου και μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, που έμεινε στην ιστορία και ακούγεται μέχρι σήμερα.

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Στη συγκεκριμένη ταινία, βλέπουμε έναν άφραγκο ηλικιωμένο που υποδύεται ο Δημήτρης Χορν να πουλάει την ψυχή του στο διάβολο για να γίνει ξανά νέος και προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του (Μάρω Κοντού).

Ουσιαστικά, το «Αλίμονο στους νέους» είναι μια σύγχρονη για την εποχή διασκευή του μύθου του Φάουστ, σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου.

Στην περίφημη σκηνή, ο Δημήτρης Χορν ερμηνεύει το κομμάτι με μοναδικό τρόπο, ενώ η Μάρω Κοντού τον συνοδεύει με τη γλυκιά φωνή της.

Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Ερμηνεία: Δημήτρης Χορν & Μάρω Κοντού

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Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη

Σε λίγο πια θα φέξει

Θα ‘ρθει η χλωμή αυγή.

Κοντεύει έξι

ας πούμε αυτή τη λέξη

Που ‘χει στα χείλη μπλέξει

Και δεν τολμά να βγει.

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Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός

Είν’ ακόμα σκοτεινός

και η νύχτα κυλά

Μα εκεί ψηλά

κοίτα έν’ άστρο που δειλά

Μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά

Νύχτα ασημένια

κι η κάθε μου η έννοια

Σ’απόχη μεταξένια

Από ξανθά μαλλιά

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Γλυκοχαράζει αλλά δεν σε πειράζει

Που γέμισε μαράζι η άδεια μου αγκαλιά.

Πώς είχαν γνωριστεί

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Σεμίνα Διγενή, η Μάρω Κοντού είχε περιγράψει πώς γνωρίστηκε με τον Δημήτρη Χόρν:

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«Ήμουν με τον Ηλιόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Του είπε ο Χορν: Πες της ότι της πληρώνω το εισιτήριο να κατέβει να την δω. Και κατεβαίνω. Και μάλιστα δανείστηκα ρούχα για να πάω, γιατί νόμιζα ότι η γκαρνταρόμπα μου δεν ήταν ικανή να χτυπήσω την πόρτα του Δημήτρη Χορν. Χτυπάω το κουδούνι, κάπου στη Βασιλίσσης Σοφίας. Βγαίνει ένας νεαρούλης. Μου λέει ‘Εγώ είμαι’. Κι ο μύθος έφυγε. Ήταν σαν παιδάκι, πού ήταν εκείνη η αντρούκλα…. Μου διαβάζει μονοκόματο το «Ρομαντσέρο». Με ρώτησε αν θα το παίξω και είπα όχι. Να μου πήγαινε να παίξω με τον Χορν. Μετά ήρθε στην Πάτρα (…) Βγαίνω στη σκηνή και δεν λέω, λέξη, χτυπάω πόδια. Αλλά έχω μια σκηνή που μου χαρίζει ο άνδρας μου ένα παλτό. Και μου λέει ο Χορν: Σκ… ήσουν αλλά εκείνη τη στιγμή με τη γούνα είπα θα τον βγάλει τον ρόλο».

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για το πώς την έπεισε ο Χορν να κάνει επέμβαση στη μύτη της είπε: «Ο Χορν και ο Φίνος επέμεναν. Ο Χορν μου έλεγε ότι είχα μια μύτη τραγωδού και ένα ταπεραμέντο κομεντιέν. Κατά συνέπεια πρέπει να θυσιάσουμε αυτή τη μυτούλα».