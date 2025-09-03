Reuters: Ο Πούτιν και ο Σι σχολιάζουν μεταμοσχεύσεις και αθανασία

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μετά τη συνάντηση που είχαν στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον Βορειοκορεάτη Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Κινέζος Σι Τζινπίνγκ.

Περπατούσαν δίπλα – δίπλα ο Ρώσος πρόεδρος με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη (03/09), και ένα μικρόφωνο τους «έπιασε» να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, οι δύο ηγέτες περπατούσαν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην κεφαλή μιας αντιπροσωπείας με ξένους ηγέτες για να παρακολουθήσουν την στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σημειώνεται ότι μεταδόθηκε ζωντανά η στιγμή από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Όμως σύμφωνα με το Reuters, καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν προς την εξέδρα της Τιενανμέν, ακούστηκε ο μεταφραστής του Πούτιν να λέει στα κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Έπειτα στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

Hot-mic moment at the Beijing parade.



Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”



Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”



Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO— Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Ο Σι, ο οποίος δεν φαίνεται στην κάμερα, ακούγεται να απαντά στα κινέζικα: «κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια».

Ο Κιμ χαμογέλασε και κοίταξε προς την κατεύθυνση του Πούτιν και του Σι, χωρίς όμως να είναι σαφές αν η μετάφραση απευθυνόταν σε εκείνον. Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν δεν ακούγεται να μιλάει καθαρά ρωσικά στο βίντεο.

Όταν ο Σι άρχισε να μιλάει, το βίντεο έδειξε μια ευρεία λήψη της πλατείας Τιενανμέν.

Μετά από περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ επανεμφανίστηκαν στην κάμερα καθώς ανέβαιναν τα σκαλιά προς την πλατφόρμα της παρέλασης.