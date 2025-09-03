Κιμ Γιονγκ Ουν: Εξαφάνισε ό,τι άγγιξε στη συνάντηση του με τον Πούτιν (Βίντεο)

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αποκάλυψε την την μανία με την καταδίωξη που έχει, έπειτα από την συνάντηση που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της στρατιωτικής παρέλασης της Κίνας στο Πεκίνο.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έδειξε ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν, ακόμη και όταν είναι περιτριγυρισμένος από συμμάχους.

North Korean leader Kim Jong Un's aides meticulously sanitize his presence after he leaves a room. They wipe down the chairs he sits and remove everything he touches to, reportedly, prevent foreign intelligence from collecting his DNA or biological traces.



Video source: @runews pic.twitter.com/5X4LEZYKXM— Tawqeer Hussain (@tawqeerhussain) September 3, 2025

Το Telegram δημοσίευσε πλάνα τα οποία δείχνουν προσωπικό να «καταστρέφει» κάθε ίχνος του, από τις καρέκλες που κάθισε μέχρι και το ποτήρι που ήπιε νερό στη συνάντηση με τον Πούτιν.

Ο Πούτιν κάλεσε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία



Στη Ρωσία κάλεσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, με τον Κιμ να απαντάει μέσω διερμηνέα «θα ειδωθούμε σύντομα». Έπειτα αγκάλιασε τον Ρώσο πρόεδρο ώστε να τον αποχαιρετήσει έπειτα από τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες. «Σε περιμένουμε, έλα να μας επισκεφθείς», είπε ο Πούτιν.