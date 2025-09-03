Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Κιμ Γιονγκ Ουν: Εξαφάνισε ό,τι άγγιξε στη συνάντηση του με τον Πούτιν (Βίντεο)

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έδειξε ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν

Κιμ Γιονγκ Ουν: Εξαφάνισε ό,τι άγγιξε στη συνάντηση του με τον Πούτιν (Βίντεο)
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αποκάλυψε την την μανία με την καταδίωξη που έχει, έπειτα από την συνάντηση που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της στρατιωτικής παρέλασης της Κίνας στο Πεκίνο.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έδειξε ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν, ακόμη και όταν είναι περιτριγυρισμένος από συμμάχους.

Το Telegram δημοσίευσε πλάνα τα οποία δείχνουν προσωπικό να «καταστρέφει» κάθε ίχνος του, από τις καρέκλες που κάθισε μέχρι και το ποτήρι που ήπιε νερό στη συνάντηση με τον Πούτιν.

Ο Πούτιν κάλεσε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία


Στη Ρωσία κάλεσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, με τον Κιμ να απαντάει μέσω διερμηνέα «θα ειδωθούμε σύντομα». Έπειτα αγκάλιασε τον Ρώσο πρόεδρο ώστε να τον αποχαιρετήσει έπειτα από τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες. «Σε περιμένουμε, έλα να μας επισκεφθείς», είπε ο Πούτιν.

