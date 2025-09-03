Πούτιν: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – «Να έρθει στη Μόσχα, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ»

Ανοικτός στο ενδεχόμενο της συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο της Κίνας όπου και βρέθηκε τόσο πως είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, εφόσον εκείνη είναι καλά προετοιμασμένη.

«Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να το κάνω, εάν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα, ο Ντόναλντ με ρώτησε εάν είναι δυνατόν και είπε πως είναι. Απάντησα: ας έρθει στη Μόσχα» είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι υπάρχει «φως στο τέλος του τούνελ».