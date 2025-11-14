Reuters: Η Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά πυραυλικών συστημάτων για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την προμήθεια σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελέσουν βασικό τμήμα του σχεδιαζόμενου αντιαεροπορικού «θόλου» της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters από δύο αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι μέχρι το 2036 θα διαθέσει περίπου 28 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μετά την πολυετή οικονομική κρίση και στο πλαίσιο της στρατηγικής ισορροπίας με την Τουρκία.

Από αυτά, περίπου 3 δισ. ευρώ προορίζονται για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας με την ονομασία «Ασπίδα Αχιλλέας». Παράλληλα, η Ελλάδα σχεδιάζει να ενισχυθεί με νέα μαχητικά stealth, φρεγάτες και υποβρύχια από ΗΠΑ και Ευρώπη.

Στο επίκεντρο τα συστήματα PULS

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, η Αθήνα σκοπεύει να προμηθευτεί 36 συστήματα πυραυλικού πυροβολικού PULS, καθώς και αντιαεροπορικό εξοπλισμό που θα ενταχθεί στην «Ασπίδα Αχιλλέας». Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ αναμένεται να ενταθούν τον επόμενο μήνα, ενώ περίπου το 25% του έργου θα υλοποιηθεί από ελληνικές εταιρείες.

Το κόστος των 36 PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit, υπολογίζεται στα 650 εκατ. ευρώ. Τα συστήματα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ενισχύσουν την άμυνα στα ανατολικά σύνορα της χώρας.

Οι στενοί δεσμοί Αθήνας και Τελ Αβίβ αντικατοπτρίζονται και στη συνεργασία των δύο χωρών σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, καθώς και στη λειτουργία του εκπαιδευτικού κέντρου αεροπορίας στη νότια Ελλάδα. Δεύτερος Έλληνας αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι επαφές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η Ελλάδα, που ήδη διαθέτει αμερικανικά συστήματα Patriot, επιδιώκει να αποσύρει τα παλαιότερης ρωσικής κατασκευής OSA, TOR-M1 και S-300.

Σημειώνεται ότι από το 2024 η Αθήνα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για ισραηλινά αντιαεροπορικά και συστήματα πυροβολικού, όμως οι επιχειρήσεις στη Γάζα είχαν καθυστερήσει τις συζητήσεις.