Reuters: Ερευνητές των ΗΠΑ εντόπισαν στη Λευκορωσία νέους ρωσικούς υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Ερευνητές των ΗΠΑ εντόπισαν στη Λευκορωσία νέους ρωσικούς υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους σύμφωνα με το Reuters.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι ερευνητές μελετώντας δορυφορικές εικόνες τόνισαν ότι η Μόσχα πιθανότατα τοποθετεί νέους υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνική ισχύ σε μια πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα της Ρωσίας να παραδίδει πυραύλους σε όλη την Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκτίμηση των ερευνητών ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να μοιραστεί πληροφορίες που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για δημόσια δημοσιοποίηση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να εγκαταστήσει πυραύλους Oreshnik μεσαίου βεληνεκούς, με εκτιμώμενο βεληνεκές έως και 5.500 χλμ., στη Λευκορωσία, αλλά η ακριβής τοποθεσία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Η ανάπτυξη των Oreshnik θα υπογράμμιζε την αυξανόμενη εξάρτηση του Κρεμλίνου από την απειλή των πυρηνικών όπλων, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει τα μέλη του ΝΑΤΟ από το να προμηθεύουν το Κίεβο με όπλα που μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, ανέφεραν ορισμένοι ειδικοί.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η πρεσβεία της Λευκορωσίας αρνήθηκε να σχολιάσει. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta επικαλέστηκε την Τετάρτη τον υπουργό Άμυνας Βίκτορ Χρένιν, ο οποίος δήλωσε ότι η ανάπτυξη του Oreshnik δεν θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και ήταν «η απάντησή μας» στις «επιθετικές ενέργειες» της Δύσης.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό και η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.