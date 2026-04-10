Reuters: Αξιωματούχοι του Ιράν είχαν ζητήσει από τον Βανς να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο αρκετές ενημερωμένες πηγές, ανέφερε ότι αξιωματούχοι του Ιράν ζήτησαν κατ’ ιδίαν από τον αντιπρόεδρο του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ένας περιφερειακός αξιωματούχος και τέσσερις ενημερωμένες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θεωρεί τον Βανς αντιπολεμική προσωπικότητα στον στενό κύκλο του Τραμπ και πιστεύει ότι είναι πιο πιθανό από άλλους να επιδιώξει μια συμφωνία καλή τη πίστει.