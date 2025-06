Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν σε πρωτοφανούς κλίμακας ρωσική επίθεση εναντίον του Χαρκόβου και της Χερσώνας στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πρωτοφανούς κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Χαρκόβου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας Ίχορ Τερεχόβ.

Δύο ακόμη έχασαν τη ζωή τους στη Χερσώνα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης επαρχίας Ολεξάντρ Προκούντιν.

Η πόλη υπέστη «την πιο ισχυρή επίθεση από την έναρξη του πολέμου», τον Φεβρουάριο του 2022, επεσήμανε ο Τερεχόβ κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον 40 εκρήξεις» μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

«Ο εχθρός εκτόξευσε ταυτόχρονα πυραύλους, drones Shahed και κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες», διευκρίνισε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι στη ρωσική επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 48 drones, δύο πύραυλοι και τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 άλλοι τραυματίστηκαν σε πλήγμα εναντίον σπιτιού στη συνοικία Κιίβσκι, δήλωσε ο Τερεχόβ.

Το Χάρκοβο, μια πόλη με περισσότερους από 1,4 εκατ. κατοίκους πριν τον πόλεμο η πλειονότητα των οποίων είναι ρωσόφωνοι, βρίσκεται λιγότερα από 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιθέσεων.

Την Πέμπτη 18 άνθρωποι – ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά—τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα εναντίον του Χαρκόβου.

Εξάλλου τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου, με 407 drones και 45 πυραύλους, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Kharkiv is currently experiencing the most powerful attack since the full-scale invasion More than 50 explosions in 2 hours The enemy strikes simultaneously with missiles, "shaheeds" and guided aerial bombs Kharkiv in smoke💔 pic.twitter.com/7Id2nlIlVx

Ο απολογισμός της επίθεσης αυτής αυξήθηκε σήμερα σε τουλάχιστον 7 νεκρούς, μετά τον εντοπισμό του πτώματος μίας νεαρής γυναίκας στα ερείπια κτιρίου διαμερισμάτων στην πόλη Λουτσκ, που βρίσκεται κοντά στα πολωνικά σύνορα. Χθες είχε βρεθεί νεκρός ο σύζυγός της. Τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη αυτή από τα ρωσικά πλήγματα.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τρία μέλη σωστικών συνεργείων σκοτώθηκαν στο Κίεβο, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Τσερνίχιβ, στη νότια Ουκρανία. Συνολικά τουλάχιστον 80 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

🇺🇦💥 A series of explosions in Kharkiv again.



❗️ Apartments on the 6th to 9th floors of a residential building in the center of Kharkiv are on fire. According to preliminary information, people are trapped in the apartments under the rubble, said Mayor Igor Terekhov. pic.twitter.com/TPTS1HzGW7