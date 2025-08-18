Μήνυμα Τραμπ πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους: “Ξεχάστε ανάκτηση της Κριμαίας και ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ”

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ στον Λευκό Οίκο.

Χθες Κυριακή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα πρωθυπουργού, είχαν τηλεδιάσκεψη ενόψει του ταξιδιού στην αμερικανική πρωτεύουσα. Στόχος τους είναι η κοινή στάση ενόψει της συνάντησης με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε χθες Κυριακή ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Σημειώνεται πως πριν από την έναρξη της σύσκεψης με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ θα έχει τετ α τετ με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Πηγές του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι, εάν η συνάντηση της Δευτέρας έχει θετική έκβαση, ο Τραμπ θα δρομολογήσει Τριμερή Σύνοδο Κορυφής εντός της εβδομάδας.

Ζελένσκι από Ουάσινγκτον: Είμαι ευγνώμων στον Τραμπ, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει γρήγορα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Ουάσινγκτον σήμερα τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο όπου θα βρεθούν και άλλοι επτά Ευρωπαίοι ηγέτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση Τραμπ για την Κριμαία και το όχι στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο των ΗΠΑ διατυπώνοντας την επιθυμία του «να τερματιστεί γρήγορα και αξιόπιστα αυτός ο πόλεμος».

«Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη» προσθέτει ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Ποιοι θα παραστούν στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Εκτός από τον Ζελένσκι, που θα είναι το σημαίνον πρόσωπο της συνάντησης με τον Τραμπ, μαζί του στην Ουάσιγκτον θα βρεθούν πολιτικοί ηγέτες, αλλά και αξιωματούχοι της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δώσει το παρόν για πρώτη φορά ύστερα από την διαπραγμάτευση για τους δασμούς Τραμπ στην ΕΕ. Ο Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε επίσης θα είναι εκεί έχοντας οικοδομήσει σχέση εμπιστοσύνης με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, εμφανίστηκε απαισιόδοξος σχετικά με την επίτευξη ειρήνης με την σχέσεις την Αμερικανική πλευρά να παραμένουν σε ένα καλό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο τον περασμένο Απρίλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ίδιο χώρο θα βρεθεί ο Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς που επαίνεσε τις προσπάθειες Τραμπ για εύρεση ειρηνευτικής λύσης. Στην συνάντηση θα λάβει μέρος ο Πρόεδρος Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ καθώς η χώρα νοιώθε την “καυτή ανάσα” της Ρωσίας όντας γειτονικό κράτος.

Τέλος, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Τραμπ κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία τον περασμένο Ιούλιο.

Τα κρίσιμα θέματα στην ατζέντα

Οι ηγέτες της ΕΕ χαράσσουν τρεις ανυποχώρητες γραμμές:

Εγγυήσεις ασφάλειας: Η Ευρώπη ζητά δεσμευτικές και ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για τη θωράκιση των ίδιων των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Ήδη, με δηλώσεις τους, χαιρετίζουν την προθυμία του προέδρου Τραμπ να συμβάλει σε ένα καθεστώς εγγυήσεων ασφαλείας «τύπου Άρθρου 5», μέσω ενός «Συνασπισμού των Προθύμων» στον οποίο θα συμμετάσχει και η Ε.Ε.

Εδαφικά ζητήματα: Η Ευρώπη τονίζει πως οποιαδήποτε συζήτηση για εδαφικές αλλαγές πρέπει να στηρίζεται στη νομιμότητα, στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της μη παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Συνεχής υποστήριξη της Ουκρανίας: Οι ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη προς το Κίεβο, μέχρι να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.