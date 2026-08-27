Προκαλεί ξανά η Τουρκία για την Ρόδο: “Παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος η δημιουργία βάσης UAV”

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας προχώρησε σε νέα πρόκληση με επίκεντρο τη Ρόδο, στρεφόμενο, αυτή τη φορά, κατά της δημιουργίας βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο νησί και επαναφέροντας το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η δημιουργία της βάσης UAV συνιστά παραβίαση του καθεστώτος που, κατά την Άγκυρα, διέπει τη Ρόδο.

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Ειδικότερα, αναφέρει: «Η δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο αποτελεί παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού».

Η τουρκική πλευρά συνεχίζει σε υψηλούς τόνους, ισχυριζόμενη ότι η συγκεκριμένη κίνηση θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών στο Αιγαίο.

«Είναι σαφές ότι αυτή η κίνηση θα βλάψει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες».