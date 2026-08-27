Turkeyteeth: Πάνε στην Τουρκία για να φτιάξουν τα δόντια τους και επιστρέφουν με επιπλοκές και φρικτούς πόνους 

Ο οδοντιατρικός τουρισμός ανθεί στην Τουρκία την τελευταία πενταετία. Το hashtag #Turkeyteeth έγινε αρχικά διάσημο στους Βρετανούς. Ήταν ταξίδια για θεραπεία δοντιών σε πολύ χαμηλές τιμές, που εξασφάλιζαν λαμπερό χαμόγελο. Γρήγορα όμως η υπόθεση αυτή προκάλεσε σάλο στη Βρετανία καθώς πολλοί επέστρεφαν στη χώρα τους με σοβαρές επιπλοκές και πολλά προβλήματα. Το αποτέλεσμα ήταν να ξοδεύουν τεράστια ποσά για να επανέλθουν.

Το χαμηλό κόστος ήταν το δέλεαρ και για τον 53χρονο Αλέξανδρο δίνει που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ. Έπεσε σε κώμα ύστερα από επέμβαση στην Τουρκία για εμφυτεύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός

Η Ελληνική οδοντιατρική ομοσπονδία καταγγέλει πως το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πολίτες εκτίθενται σε πληθώρα διαφημίσεων που υπόσχονται «τέλειο χαμόγελο» σε ελάχιστο χρόνο, θεραπείες σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές ή αποτελέσματα που παρουσιάζονται ως εύκολα και εγγυημένα. «Στην Οδοντιατρική όμως δεν υπάρχουν θαύματα. Υπάρχουν διάγνωση, επιστήμη και σωστή θεραπεία. Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Η επιλογή μιας θεραπείας προϋποθέτει κλινική εξέταση, πλήρη διάγνωση, αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού, ενημέρωση για τις θεραπευτικές επιλογές και τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και δυνατότητα ουσιαστικής παρακολούθησης μετά την επέμβαση» αναφέρει η Ομοσπονδία.

Η οδοντιατρική θεραπεία είναι πράξη υγείας όχι προϊόν

Εκ του αποτελέσματος η πραγματικότητα είναι πως θεραπείες αυτές δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό καταναλωτικό προϊόν, με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη τιμή, την ταχύτητα ή μια ελκυστική διαφημιστική υπόσχεση.

Οι οδοντίατροι στη χώρα μας καλούν τους πολίτες, πριν αποφασίσουν:

•Να μην επιλέγουν μια θεραπεία αποκλειστικά με βάση την τιμή ή μια διαδικτυακή διαφήμιση

•Να ζητούν σαφή ενημέρωση για τη διάγνωση, τη θεραπεία και τους ενδεχόμενους κινδύνους

•Να γνωρίζουν ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη της θεραπείας και της μετεγχειρητικής παρακολούθησης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

•Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε υποσχέσεις για εντυπωσιακά αποτελέσματα σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ξεκινά άμεσα πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δώσει στους πολίτες τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να αναγνωρίζουν τις παραπλανητικές πρακτικές, να αναζητούν έγκυρη επιστημονική ενημέρωση και να λαμβάνουν ασφαλείς και συνειδητές αποφάσεις για τη στοματική τους υγεία.

“Πριν το πιστέψεις, ενημερώσου.Πριν αποφασίσεις, συμβουλεύσου τον οδοντίατρό σου» επισημαίνει η ομοσπονδία.