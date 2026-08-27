Νεπάλ: Τους 270 έφτασαν οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Οι κατολισθήσεις δημιούργησαν λίμνη 2 εκατ. κυβικών μέτρων (βίντεο)

Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 270 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν τις έρευνες στις περιοχές των Ιμαλαΐων στο βόρειο τμήμα της χώρας που επλήγη από την φονική πλημμύρα.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του οργανισμού Τουρισμού του Νεπάλ, 823 άνθρωποι είχαν καταγραφεί ως αγνοούμενοι, ανάμεσά τους 517 ξένοι τουρίστες.

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Η επαρχία Γκιρόνγκ της Κίνας, που έχει πληγεί σοβαρά από τις καταστροφικές πλημμύρες, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο κατολισθήσεων, λασπορροών και αιφνίδιων πλημμυρών, καθώς αναμένονται ακόμη τρεις ημέρες βροχοπτώσεων. Παράλληλα, τα χώματα που έχουν καταρρεύσει έχουν δημιουργήσει ασταθή φυσικά φράγματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας νέας καταστροφής, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

🇳🇵 🇨🇳 At least 180 people have been killed and nearly 1,500 missing following devastating landslides in #Nepal and #China's autonomous region of #Tibet.



Residents of affected areas are coming to terms with the devastation.



Watch for more ⤵️ pic.twitter.com/Tml5CTx7mB— FRANCE 24 English (@France24_en) August 27, 2026

Νεότερα πλάνα από drone, τα οποία μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, δείχνουν μια λίμνη να σχηματίζεται στον κρατήρα που άφησε πίσω της προηγούμενη κατολίσθηση, σύμφωνα με το CNN. Η νέα λίμνη, κοντά στο λιμάνι Γκιρόνγκ, κοντά στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, φαίνεται να διευρύνεται, σύμφωνα με το CCTV.

Eyewitness footage captured a flood sweeping through a village in Nepal's Himalayan region, after a massive collapse of mud and rock triggered catastrophic flooding near the border with China's Tibet region https://t.co/BV6nfrHPxB pic.twitter.com/Bx8vU9pmCk— Reuters (@Reuters) August 27, 2026

Όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο, η λίμνη εκτιμάται ότι περιέχει περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και έχει ήδη αρχίσει να υπερχειλίζει.

Τις επόμενες τρεις ημέρες αναμένεται η εισροή ακόμη 3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο να υποχωρήσει το φυσικό φράγμα και να προκληθεί νέα πλημμύρα.

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Death toll climbs as rescuers race to find survivors as Nepal-China flash flood https://t.co/8fD1epvQDi pic.twitter.com/02XkiXv10f— New York Post (@nypost) August 26, 2026