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Νεπάλ: Τους 270 έφτασαν οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Οι κατολισθήσεις δημιούργησαν λίμνη 2 εκατ. κυβικών μέτρων (βίντεο)

Σοβαρός κίνδυνος να προκληθεί νέα πλημμύρα

Νεπάλ: Τους 270 έφτασαν οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Οι κατολισθήσεις δημιούργησαν λίμνη 2 εκατ. κυβικών μέτρων (βίντεο)
EPA
DEBATER NEWSROOM

Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 270 νεκροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν τις έρευνες στις περιοχές των Ιμαλαΐων στο βόρειο τμήμα της χώρας που επλήγη από την φονική πλημμύρα.

   Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του οργανισμού Τουρισμού του Νεπάλ, 823 άνθρωποι είχαν καταγραφεί ως αγνοούμενοι, ανάμεσά τους 517 ξένοι τουρίστες.

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Η επαρχία Γκιρόνγκ της Κίνας, που έχει πληγεί σοβαρά από τις καταστροφικές πλημμύρες, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο κατολισθήσεων, λασπορροών και αιφνίδιων πλημμυρών, καθώς αναμένονται ακόμη τρεις ημέρες βροχοπτώσεων. Παράλληλα, τα χώματα που έχουν καταρρεύσει έχουν δημιουργήσει ασταθή φυσικά φράγματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας νέας καταστροφής, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νεότερα πλάνα από drone, τα οποία μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, δείχνουν μια λίμνη να σχηματίζεται στον κρατήρα που άφησε πίσω της προηγούμενη κατολίσθηση, σύμφωνα με το CNN. Η νέα λίμνη, κοντά στο λιμάνι Γκιρόνγκ, κοντά στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, φαίνεται να διευρύνεται, σύμφωνα με το CCTV.

Όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο, η λίμνη εκτιμάται ότι περιέχει περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και έχει ήδη αρχίσει να υπερχειλίζει.

Τις επόμενες τρεις ημέρες αναμένεται η εισροή ακόμη 3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο να υποχωρήσει το φυσικό φράγμα και να προκληθεί νέα πλημμύρα.

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Το CCTV ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες αποτελούν «πολύ μεγάλη δυσκολία για τις επόμενες επιχειρήσεις διάσωσης».

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Ο Chen Xi, από την τοπική διοίκηση του κινεζικού στρατού, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (26.08.2026) στο CCTV ότι ορισμένες μονάδες βρίσκονται σε ετοιμότητα σε κέντρο διοίκησης, λόγω του κινδύνου νέων κατολισθήσεων.

«Οι πλαγιές των βουνών γύρω μας μπορεί να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή, καθώς ο δρόμος περνά κατά μήκος απότομων γκρεμών και… υπάρχει επίσης κίνδυνος νέας λασπορροής», ανέφερε.

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