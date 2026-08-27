ΠΑΣΟΚ: “Μεγάλο αστικό έργο υποδομής η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης – Η κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για ζητήματα που τη συνοδεύουν”

Στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωσή του, στην οποία επισημαίνει ότι «η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς».

Τονίζει ότι στόχος πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο μητροπολιτικό δίκτυο Μετρό, με επόμενα κρίσιμα βήματα τις επεκτάσεις προς τη δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο, που θα υπηρετεί την ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος.

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Για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, που, όπως σημειώνει, αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης, καθώς η επέκταση του δικτύου ενισχύει τις δημόσιες συγκοινωνίες και την αναπτυξιακή προοπτική της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

«Η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά είναι ένα μεγάλο αστικό έργο υποδομής, στην ολοκλήρωση του οποίου συνέβαλαν διαφορετικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του ΠΑΣΟΚ, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς της πόλης», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και υπογραμμίζει πως τα μεγάλα αστικά έργα υποδομής δεσμεύουν σημαντικούς δημόσιους πόρους και οι καθυστερήσεις τους επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία των πόλεων.

«Γι’ αυτό, η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ζητήματα που τη συνοδεύουν. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη θέσει κοινοβουλευτικά ερωτήματα για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις, για τα οποία αναμένονται επίσημες απαντήσεις στη Βουλή», καταλήγει η ανακοίνωση.