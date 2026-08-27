Μητσοτάκης: “Η κυβέρνηση έχει δώσει σημαντική προτεραιοποίηση στα έργα στη Βόρεια Ελλάδα”

«Η Θεσσαλονίκη αναζητά και ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά, και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έχοντας ως φόντο το σύνθημα: “Η Θεσσαλονίκη προχωρά. Το είπαμε. Το κάνουμε”.

«Αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και οικονομική θέση αποκτά ξεχωριστή σημασία», είπε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που είτε έχουν παραδοθεί, είτε κατασκευάζονται, είτε έχουν σχεδιαστεί.

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Για την επέκταση του Μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες και την ανάπλαση της ΔΕΘ με την παράλληλη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου επισήμανε ότι είναι τα δύο νέα εμβληματικά έργα της Θεσσαλονίκης.

Για το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο υπογράμμισε ότι θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027 και θα είναι το πιο σύγχρονο και πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια.

Σχετικά με τον οδικό Fly over δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι να το εγκαινιάσει παραδίδοντάς το στην κυκλοφορία τον Μάιο του 2027.

«Η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με τα πανεπιστήμια που υπήρχαν όταν μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες το 2019», τόνισε και προσέθεσε: «Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και δίπλα σε αυτά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και όσοι δίνουν μάζες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν».

«Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης –δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας -καλύτερες μέρες για όλους, μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα όπου κι αν βρίσκονται», είπε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Α’ και Β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και συζήτησαν για τις προτεραιότητες του κόμματος και της κυβέρνησης στην περιοχή.

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Στη συνάντηση πήραν μέρος, επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης.