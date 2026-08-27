Νεπάλ: Τουλάχιστον 165 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – “Μια τεράστια ριπή λάσπης ερχόταν προς το μέρος μας” (βίντεο)

Το υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα, 24 ώρες έπειτα από φονική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ.

«468 τουρίστες και ταξιδιώτες αγνοούνται, ανάμεσά τους 75 υπήκοοι του Νεπάλ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σουράτζ Γιμίρ, εκπρόσωπος του υπουργείου Τουρισμού.

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Μεταξύ των αγνοουμένων, οι 47 είναι από τις ΗΠΑ, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 24 από τον Καναδά, δήλωσε ο Σουνίλ Σάρμα, εκπρόσωπος του τουριστικού συμβουλίου.

La inundacion de nepal se llevó por delante una represa entera ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/IhEd5bJpc4— ElBuni (@therealbuni) August 26, 2026

Στην Κίνα, αγνοούνται 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 ξένοι.

Στο Νεπάλ, 468 τουρίστες, ανάμεσά τους 393 ξένοι, συνεχίζουν να μην έχουν βρεθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού της χώρας. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη κάποιον αριθμό για κατοίκους που αγνοούνται.

Στην καρδιά των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ εκτιμάται ιδιαίτερα από τους τουρίστες και τους ορειβάτες του κόσμου ολόκληρου. Πολλοί πάνε να ανέβουν το όρος Έβερεστ.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επιβλητικό πολυώροφο κτίριο και πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να διαφύγουν καταπίνονται από πελώριο ορμητικό χείμαρρο.

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Άλλο βίντεο, επίσης επαληθευμένο, εικονίζει γιγαντιαίο κύμα, συγκρίσιμο με αυτά που προκαλεί τσουνάμι, να πέφτει σε χώρο στάθμευσης, σαρώνοντας οχήματα και κτίριο με καταστροφική ορμή.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ, όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής.

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Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτύξει 3.318 αστυνομικούς για τη διεξαγωγή συνεχών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, ενώ 28 αστυνομικοί σε διάφορα σημεία -συμπεριλαμβανομένων των Timure, Rasuwagadhi και Mailung- παραμένουν αγνοούμενοι.

Επιπλέον, 41 τραυματίες νοσηλεύονται σε διάφορες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων 20 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο TU, εννέα στο Νοσοκομείο Trishuli και τέσσερις στο Εθνικό Κέντρο Τραύματος.

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“Μια τεράστια ριπή λάσπης ερχόταν προς το μέρος μας”

Σπίτια, δρόμοι και έργα ηλεκτροδότησης παρασύρθηκαν από τις πληγές στο Νεπάλ, ενώ αξιωματούχοι στο Θιβέτ δήλωσαν ότι φοβούνται «μεγάλες απώλειες» μετά από κατολίσθηση λάσπης που έπληξε ένα συνοριακό πέρασμα στην κομητεία Γκιρόνγκ.

«Ήταν μια τεράστια ριπή λάσπης που ερχόταν κατευθείαν προς το μέρος μας. Καθώς πλησίαζε, ανέβαινε όλο και πιο ψηλά. Όταν την είδα να μπαίνει στο σπίτι μας, προσπάθησα να πιάσω το χέρι της γυναίκας μου και να την πάω στη βεράντα. Αλλά την παρέσυρε η λάσπη», είπε ο Κεσάβ Πρασάντ Μπαράλ, ένας 68χρονος επιζών, ο οποίος νοσηλευόταν σε ένα μικρό νοσοκομείο.

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«Τέσσερις ή πέντε ώρες αργότερα, ένα ελικόπτερο ήρθε να με σώσει. Η γυναίκα μου είναι ακόμα κάπου κάτω από τη λάσπη. Έχει εξαφανιστεί», πρόσθεσε.

Ένας άλλος επιζών περιέγραψε ότι σώθηκε αφού πιάστηκε από ένα δέντρο μάνγκο καθώς παρακολουθούσε το κτίριο όπου εργαζόταν να εξαφανίζεται από την ορμή του νερού.

Οι αρχικές αναφορές από Νεπαλέζους αξιωματούχους υποδηλώνουν ότι και ένας σεισμός στην περιοχή θα μπορούσε να έχει προκαλέσει την κατάρρευση του κάτω μέρους ενός παγετώνα και να προκαλέσει τις πλημμύρες.

«Φαίνεται ότι ένας παγετώνας στην περιοχή ουσιαστικά αποκόπηκε σε ένα καθαρό σπάσιμο, επιτρέποντάς του να πέσει λίγο πάνω από ένα κάθετο χιλιόμετρο στον πυθμένα της κοιλάδας», δήλωσε ο Ντάνιελ Σούγκαρ, γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι στον Καναδά, ο οποίος μελέτησε δορυφορικές εικόνες για να αναλύσει τι συνέβη.

«Ο πυθμένας μοιάζει σαν να εξερράγη βόμβα — είναι απλώς αποθέσεις από τον θρυμματισμένο παγετώνα», είπε.

Ωστόσο, είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να αποκλειστούν άλλοι πιθανοί παράγοντες πίσω από τις ξαφνικές πλημμύρες. Εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται στο Νεπάλ και στο κινεζικό έδαφος του Θιβέτ, μετά την καταρράκτη των πλημμυρών που διέσχισαν τις κοιλάδες των ποταμών το πρωί της Τετάρτης.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που καταγράφηκαν στην κινεζική πλευρά των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ δείχνουν πολλούς ανθρώπους να εγκαταλείπουν την περιοχή προτού ένας χείμαρρος από πέτρες, λάσπη και νερό καταστρέψει κτίρια, οχήματα και στοιχίζει εκατοντάδες ζωές.

Το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών ανέφερε ότι σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ περίπου επτά λεπτά πριν από την ώρα που εμφανίζεται στο βίντεο ασφαλείας.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν κατεστραμμένα σπίτια, πλωτά αυτοκίνητα και μια μεταλλική γέφυρα να παρασύρεται από τα νερά, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι τα νερά κατέκλυσαν ολόκληρα χωριά.

“Μια φοβερή οικονομική καταστροφή για τον τόπο”

Μιλώντας στο EΡΤnews, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας που ζει τα τελευταία 15 χρόνια στο Νεπάλ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή. Ο ίδιος βρίσκεται στην Ποκάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νεπάλ, περίπου 100 χιλιόμετρα από το σημείο της καταστροφής.

«Έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα νέες εικόνες από την περιοχή.

Όπως είπε, τεράστιος όγκος νερού κατέκλυσε τη χαράδρα, παρασύροντας στο πέρασμά του χώμα, πέτρες, πάγο και οτιδήποτε βρισκόταν στην πορεία του. Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος εκτίμησε ότι η καταστροφή θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για το Νεπάλ.

«Δεν θα χαθούν μόνο πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερή οικονομική καταστροφή για τον τόπο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία, όπως εκτίμησε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα «20 χρόνια πίσω».

Ο Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ αναφέρθηκε και στην αγωνία για την τύχη Ελλήνων που ενδεχομένως βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε, μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για Έλληνες τουρίστες που αγνοούνται. Έχει επικοινωνήσει με το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ, μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία, αλλά και την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια σχετική πληροφορία.

Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν συγγενείς ή γνωστούς στο Νεπάλ να επικοινωνήσουν μαζί του, ώστε οποιαδήποτε πληροφορία να μεταβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.