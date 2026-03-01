Πούτιν: «Κυνική παραβίαση της ανθρώπινης ηθικής η δολοφονία Χαμενεΐ»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, Κυριακή (01/03) χαρακτήρισε ως «κυνική παραβίαση των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου» τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος της Ρωσίας, λέγοντας ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ήταν εξαιρετικός ηγέτης που συνέλαβε στην ανάπτυξη της φιλίας της Μόσχας και της Τεχεράνης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε στην στήριξή του στην οικογένεια και τους φίλους του αλλά και στον λαό του Ιράν.

Σε επιστολή του προς τον Ιρανό ομόλογο του Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Πούτιν τόνισε: «Παρακαλώ δεχθείτε τα βαθιά μου συλλυπητήρια για τον φόνο του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, του σαγίντ Αλί Χαμενεΐ, και μελών της οικογένειάς του, ο οποίος διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου».

«Στη χώρα μας θα θυμόμαστε τον αγιατολάχ Χαμενεΐ ως έναν εξαιρετικό ηγέτη που συνέβαλε προσωπικά τα μέγιστα στην ανάπτυξη των φιλικών ρωσοϊρανικών σχέσεων και στην ανάδειξή τους στο επίπεδο μιας συνολικής στρατηγικής συνεργασίας», πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Σας ζητώ να μεταφέρετε τη βαθύτερη συμπόνια και στήριξή μου στην οικογένεια και τους φίλους του ανώτατου ηγέτη, στην κυβέρνηση και όλο τον λαό του Ιράν», κατέληξε.