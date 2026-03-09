Πούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχει προκαλέσει μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και προειδοποίησε ότι η παραγωγή πετρελαίου που εξαρτάται από τη μεταφορά μέσω του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσε σύντομα να σταματήσει.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία — ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και κάτοχος των μεγαλύτερων αποθεμάτων φυσικού αερίου — ήταν έτοιμη να συνεργαστεί ξανά με Ευρωπαίους πελάτες εάν ήθελαν να επιστρέψουν σε μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Οι δυτικές δυνάμεις έχουν αφιερώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη μείωση της εξάρτησής τους από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε απάντηση στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και στις επακόλουθες κυρώσεις της ΕΕ και της G7.

﻿﻿«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και με τους Ευρωπαίους. Αλλά χρειαζόμαστε κάποια σημάδια από αυτούς ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας και ότι θα διασφαλίσουν αυτή τη βιωσιμότητα και σταθερότητα», δήλωσε ο Πούτιν.

Η απώλεια της ευρωπαϊκής αγοράς έχει στερήσει από τη Ρωσία τους πιο επικερδείς πελάτες της και την έχει αναγκάσει να πουλάει πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε μεγάλες εκπτώσεις στην Ασία.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν:

Σας ζήτησα να συγκεντρωθούμε σήμερα για να συζητήσουμε την κατάσταση που εκτυλίσσεται στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και να συγχρονίσουμε τις ελεγκτικές μας εντολές. Θα ήθελα επίσης να ακούσω τις απόψεις σας για τα τρέχοντα γεγονότα και να συμβουλευτώ μαζί σας για το πώς μπορούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειες του κράτους και των ιδιωτικών μας εταιρειών σε απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητήσουμε επίσης τις μελλοντικές ενέργειες της Ρωσίας στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένης της κλιμακούμενης κατάστασης, όπως την αντιλαμβανόμαστε, στη Μέση Ανατολή.

Η Ρωσία, θα ήθελα να επισημάνω, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή αναπόφευκτα θα θέσουν σε κίνδυνο το παγκόσμιο σύμπλεγμα καυσίμων και ενέργειας, θα αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, θα περιορίσουν την προσφορά αυτών των πόρων παγκοσμίως και, αναμφίβολα, θα διαταράξουν τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια. Προφανώς, αυτό όντως ισχύει.

Σήμερα, βλέπουμε προβλήματα εφοδιαστικής κατά μήκος των οδών μεταφοράς υδρογονανθράκων και βλέπουμε ότι αυτό έχει βαθιά αρνητικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής, επηρεάζοντας τη βιομηχανία και, στην πραγματικότητα, χωρίς υπερβολή, ολόκληρο το σύστημα των διεθνών οικονομικών σχέσεων. Επειδή οι διαταραχές του εφοδιασμού ακολουθούνται από άλλα προβλήματα καθαρά οικονομικής φύσης: ο πληθωρισμός αυξάνεται και η παραγωγή όχι μόνο πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και βιομηχανικών αγαθών υποφέρει.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι πέρυσι, περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου μέσω θαλάσσης —περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα— πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ. Από αυτό, περίπου το 80% προοριζόταν για χώρες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Τώρα, αυτή η διαδρομή είναι ουσιαστικά κλειστή. Η παραγωγή πετρελαίου, η οποία βασίζεται στο στενό, κινδυνεύει να σταματήσει πλήρως μέσα στον επόμενο μήνα. Έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην περιοχή γεμίζουν με πετρέλαιο που δεν μπορεί να αφαιρεθεί, είτε είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφαιρεθεί είτε είναι εξαιρετικά ακριβό να αφαιρεθεί.

Σαφώς, μια πλήρης μετάβαση στις προμήθειες πετρελαίου της Μέσης Ανατολής χωρίς τη χρήση του Στενού του Ορμούζ είναι προς το παρόν -τουλάχιστον προς το παρόν- μη ρεαλιστική. Η αλλαγή της εφοδιαστικής όχι μόνο θα απαιτούσε πολύ χρόνο, αλλά θα απαιτούσε επίσης σημαντικές δαπάνες για υποδομές, επέκταση των θαλάσσιων τερματικών σταθμών και ούτω καθεξής. Και, φυσικά, θα συνδεόταν με υψηλούς πολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι δεν έχουν εξαφανιστεί.

Αλλά οι καταναλωτές χρειάζονται πετρέλαιο σήμερα. Ως αποτέλεσμα, οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, μπορούμε να το δούμε καθαρά. Έχουν αυξηθεί πάνω από 30% μόνο την τελευταία εβδομάδα. Κοίταξα σήμερα στις 5:30 π.μ., και νομίζω ότι ήταν ώρα Μόσχας, και είχε ήδη ξεπεράσει τα 119 δολάρια – πάνω από 119 δολάρια το βαρέλι. Τότε ήταν 107, 106, και τώρα, νομίζω ότι ο Ιγκόρ Ιβάνοβιτς [Σέτσιν] είπε ότι είναι 103, κυμαινόμενο κάπου εκεί γύρω αυτή τη στιγμή. Αλλά εξακολουθούν να κυμαίνονται, και η τάση δεν είναι καθοδική, αλλά ανοδική.

Μια παρόμοια κατάσταση εκτυλίσσεται στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου. Οι προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή έχουν μειωθεί απότομα. Η παραγωγική ικανότητα στην περιοχή έχει μειωθεί και θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι μήνες, για να αποκατασταθεί. Είναι αδύνατο να αντισταθμιστούν γρήγορα οι χαμένες ποσότητες. Ως αποτέλεσμα, οι παγκόσμιες τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται επίσης, πιστεύω, ακόμη πιο γρήγορα από τις τιμές του πετρελαίου.

Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, ο ανταγωνισμός μεταξύ των αγοραστών για προμηθευτές ενέργειας και για σταθερό, προβλέψιμο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνεται.

Από αυτή την άποψη, φυσικά, δεν μπορώ παρά να πω και να υπενθυμίσω όχι μόνο στους συναδέλφους μου που κάθονται εδώ σε αυτήν την αίθουσα, αλλά και σε όλους τους καταναλωτές μας γενικότερα, ότι οι ρωσικές ενεργειακές εταιρείες διακρίνονταν πάντα για τη σταθερότητά τους.

Σαφώς, η παγκόσμια εφοδιαστική καυσίμων και ενέργειας θα στραφεί υπέρ πιο κερδοφόρων και πολλά υποσχόμενων αγορών εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι τρέχουσες υψηλές τιμές των βασικών προϊόντων είναι, φυσικά, προσωρινές. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι αυτονόητο και πρέπει να δράσουμε βάσει αυτού. Γι’ αυτό σας ζήτησα να συναντηθείτε και να συμβουλευτείτε για το πώς θα πρέπει να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας στο εγγύς μέλλον.

Η μετατόπιση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υδρογονανθράκων θα οδηγήσει, φυσικά, σε μια νέα, σταθερή πραγματικότητα τιμών. Αυτό είναι αναπόφευκτο, επομένως είναι σημαντικό για τις ρωσικές ενεργειακές εταιρείες να επωφεληθούν από την τρέχουσα κατάσταση, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας πρόσθετα έσοδα από εξαγωγές για να μειώσουν το χρέος τους και το ανεξόφλητο χρέος τους προς τις εγχώριες τράπεζες. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να επιστήσω την ιδιαίτερη προσοχή σας σε αυτό. Ζητώ από την κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα να επιβλέψουν αυτή τη διαδικασία.

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η Ρωσία είναι, επαναλαμβάνω, ένας αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας. Αυτό ίσχυε πάντα. Σίγουρα θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε χώρες που είναι οι ίδιες αξιόπιστοι εταίροι. Αναφέρομαι όχι μόνο στους εταίρους μας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, αλλά και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Ακόμα και τώρα, ορισμένοι από τους συναδέλφους μας, πριν από αυτή την ευρεία συνάντηση, με έχουν ήδη ενημερώσει ότι αυξάνουμε τις προμήθειες στους αξιόπιστους εταίρους μας, και σε πολλές περιοχές ταυτόχρονα.

Ταυτόχρονα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν να εισαγάγουν πρόσθετους περιορισμούς στην αγορά ρωσικών υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου, από τις 25 Απριλίου, έως και την πλήρη απαγόρευση τέτοιων προμηθειών το 2027. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα και τη σκοπιμότητα διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού μας προς την ευρωπαϊκή αγορά. Αντί να περιμένουμε να μας κλείσουν την πόρτα κατάμουτρα, πρέπει να το κάνουμε τώρα, εκτρέποντας αυτούς τους όγκους από την ευρωπαϊκή αγορά σε πιο ελκυστικούς προορισμούς και, το πιο σημαντικό, αποκτώντας μια θέση εκεί.

Η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς είναι τέτοια που αν επικεντρωθούμε ξανά τώρα σε εκείνες τις αγορές που χρειάζονται αυξημένες προμήθειες, μπορούμε να αποκτήσουμε μια θέση εκεί. Δηλαδή, σε εκείνες τις αγορές όπου υπάρχει σταθερή μακροπρόθεσμη ζήτηση και αξιόπιστες μακροπρόθεσμες σχέσεις, σε εκείνες τις χώρες που χτίζουν εποικοδομητικές επιχειρηματικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Παρεμπιπτόντως, σας ζήτησα να έρθετε εδώ για να συμβουλευτείτε όλα αυτά τα ζητήματα: αν οι ευρωπαϊκές εταιρείες και οι Ευρωπαίοι αγοραστές αποφασίσουν ξαφνικά να αναπροσανατολιστούν και να μας προσφέρουν μακροπρόθεσμη, βιώσιμη συνεργασία, απαλλαγμένη από πολιτικές πιέσεις, απαλλαγμένη από πολιτικές πιέσεις, τότε προχωρήστε. Δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και με τους Ευρωπαίους. Αλλά χρειαζόμαστε κάποια σημάδια από αυτούς ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας και θα διασφαλίσουν αυτή τη βιωσιμότητα και σταθερότητα.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί επίσης αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα μαζί σας λεπτομερώς τώρα.