Πούτιν: Αμερικάνικα F-35 τον συνόδευσαν κατά την επιστροφή του στην Ρωσία – Δείτε το βίντεο

Βίντεο με την συνοδεία των Αμερικανικών F-35 που βρέθηκαν δίπλα στο αεροπλάνο του Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια της επιστροφής του στην Ρωσία ανάρτησε το Κρεμλίνο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, δίπλα στο ρωσικό προεδρικό Ιlyushin Il-96, βρέθηκαν μαχητικά F-35. Αρχικά, μάλιστα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για μαχητικά F-22, κάτι που διόρθωσε σε νεότερη ενημέρωση.

American F-35 jets escorted Putin's plane as he flew back to Russia, though Kremlin wrote that it was escorted by F-22s. pic.twitter.com/wHS6y0YcGM— Clash Report (@clashreport) August 16, 2025

Σύμφωνα με το TASS, μετά την Αλάσκα ο Πούτιν πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή Οκρούγκ όπου συνάντησε τον τοπικό κυβερνήτη.