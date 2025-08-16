Πούτιν: Αμερικάνικα F-35 τον συνόδευσαν κατά την επιστροφή του στην Ρωσία – Δείτε το βίντεο
Το βίντεο ανάρτησε το ίδιο το Κρεμλίνο
Βίντεο με την συνοδεία των Αμερικανικών F-35 που βρέθηκαν δίπλα στο αεροπλάνο του Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια της επιστροφής του στην Ρωσία ανάρτησε το Κρεμλίνο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, δίπλα στο ρωσικό προεδρικό Ιlyushin Il-96, βρέθηκαν μαχητικά F-35. Αρχικά, μάλιστα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για μαχητικά F-22, κάτι που διόρθωσε σε νεότερη ενημέρωση.
Σύμφωνα με το TASS, μετά την Αλάσκα ο Πούτιν πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή Οκρούγκ όπου συνάντησε τον τοπικό κυβερνήτη.
