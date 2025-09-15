Πορτογαλία: Όρκες βύθισαν τουριστικό σκάφος μετά από επίθεση (Βίντεο)

Σε σκάφος τουριστών στην Πορτογαλία επιτέθηκε ένα κοπάδι από όρκες, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Ειδικότερα, το Σάββατο (13/09) το σκάφος έπλεε ανοιχτά της ακτής της παραλίας Fonte da Telha όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Στο βίντεο της Daily Mail οι όρκες φαίνεται να κυνηγούν το σκάφος πριν ξεκινήσουν να το χτυπάνε βίαια, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, ενώ κάποιος φωνάζει «Θεέ μου».

Πριν βυθιστεί, το σκάφος έγειρε από τη μία πλευρά. Σύμφωνα με την Εθνική Ναυτιλιακή Αρχή, το ιστιοφόρο ανήκε στον σύλλογο Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα.

Επίσης ένα δεύτερο σκάφος, βόρεια από το Κασκαΐς μετέφερε τέσσερα άτομα και χρειάστηκε βοήθεια διότι συνάντησε το ίδιο κοπάδι με όρκες.

Από τουριστικά σκάφη διασώθηκαν οι εννέα επιβάτες των δύο σκαφών. Μάλιστα οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Ο Μπερνάρντο Κεϊρόζ, διευθυντής του Mercedes-Benz Oceanic Lounge, είπε ότι το σκάφος του βρισκόταν σε εκδρομή παρατήρησης δελφινιών όταν είδαν τις τέσσερις όρκες να πλησιάζουν. Στο μεταξύ, έγινε προσπάθεια ρυμούλκησης η οποία δεν καρποφόρησε με αποτέλεσμα το σκάφος να βυθιστεί.

Από το 2019, όρκες έχουν επιτεθεί επανειλημμένα σε σκάφη στην περιοχή, συνήθως χτυπώντας το πηδάλιο. Μεταξύ 2020 και 2023, σύμφωνα με αναφορές, σημειώθηκαν περίπου 500 επιθέσεις. Κανένας άνθρωπος δεν τραυματίστηκε, αλλά το 20% των σκαφών υπέστη ζημιές και αρκετά χάθηκαν.